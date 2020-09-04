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сегодня, 11:07 3

Онлайн-заявку на голосование на дому могут подать жители Белогорска

Онлайн-заявку на голосование на дому могут подать жители Белогорска

В Белогорске заработал онлайн-ресурс, позволяющий избирателям города пригласить избирательную комиссию на дом. Сайт belogorsk2020.ru для тех, кто не сможет 13 сентября прийти на свой участок по уважительной причине: болен, не может оставить детей или родственников дома, находится на самоизоляции, либо есть иная уважительная причина, не позволяющая проголосовать на выборах главы Белогорска на избирательном участке. При заявке участковая комиссия прибудет на дом.

Ресурс доступен в мобильной версии и работает круглосуточно. Для того, чтобы подать заявку необходимо заполнить краткую форму, указав фамилию, имя, отчество, адрес проживания, согласие на обработку персональных данных. В ответ на принятую заявку гражданину придет sms-оповещение.

Согласно действующему законодательству, участковые комиссии обязаны обеспечить избирателям, которые имеют право, но не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, возможность участия в голосовании. Сайт belogorsk2020.ru позволит обеспечить эту норму избирательного права.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Зачем жители? А Чичкова с мертвыми душами разве не выгодно?

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    А кандидаты-то кто?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    25 минут назад

    Мартынов Виктор СР

    Мелюков Станислав ЕР

    Михайлова Наталья ЛДПР

    Трембач Светлана КПРФ

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