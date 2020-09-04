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4сентября
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сегодня, 10:52 6

Благовещенцев приглашают поиграть в маджонг на набережной

Благовещенцев приглашают поиграть в маджонг на набережной
Фото: https://pixabay.com/

Сотрудники молодежной библиотеки им. А.П. Чехова приглашают благовещенцев на интерактивную площадку. Сегодня темой встречи станет Китай.

Библиотеки проводит встречу в рамках Фестиваля стримов и концертов во дворах «Таврида рядом». Благовещенцев ждут на набережной сегодня в 17.00.

— Поговорим о нашем соседе — Китае, обычаях и культурных особенностях этой страны, соберем пазлы о дружбе народов, поиграем в традиционную настольную игру Китая — маджонг и, конечно же, ​нарисуем на открытом пленэре вид на Поднебесную, — анонсирует @chehovka_blag план мероприятий на сегодняшний вечер.

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#афиша #Китай #культура #отдых

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Во-первых, я работаю до 18.00.

    Во-вторых, сегодня объявлено штормовое предупреждение.

    В-третьих, сегодня пятница, а значит запой до вечера воскресенья.

    Вывод: я не приду

  • Maria_191

    Maria_191
    1 час назад

    прекрасно, на салют благовещенцев не позвали, а в маджонг поиграть можно))

  • Maria_191

    Maria_191
    1 час назад

    прекрасно, на салют благовещенцев не позвали, а в маджонг поиграть можно))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А при чём тут Таврида и китайский маджонг?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Игорь, не забивай голову. Нам не дано этого понять, тёмные мы...

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Что тут не понять. Девиз мероприятия - Таврида далеко, а Китай - тут, рядом. Играем в маджонг.

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