Благовещенцев приглашают поиграть в маджонг на набережной

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Сотрудники молодежной библиотеки им. А.П. Чехова приглашают благовещенцев на интерактивную площадку. Сегодня темой встречи станет Китай.

Библиотеки проводит встречу в рамках Фестиваля стримов и концертов во дворах «Таврида рядом». Благовещенцев ждут на набережной сегодня в 17.00.

— Поговорим о нашем соседе — Китае, обычаях и культурных особенностях этой страны, соберем пазлы о дружбе народов, поиграем в традиционную настольную игру Китая — маджонг и, конечно же, ​нарисуем на открытом пленэре вид на Поднебесную, — анонсирует @chehovka_blag план мероприятий на сегодняшний вечер.