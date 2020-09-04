«Золотая маска»: артисты амурского областного театра кукол учатся у педагога из ГИТИСа

Фото: www.instagram.com/amurkukly

Уже несколько дней наши артисты из амурского областного театра кукол в рамках фестиваля «Золотая маска» участвуют в мастер-классах. Педагог из московского ГИТИСа Марина Перелешина проводит для артистов мастер-классы по сценической речи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Амурский Областной Театр Кукол (@amurkukly) 3 Сен 2020 в 12:30 PDT — Работа актёра театра кукол достаточно сложная, — пишут артисты в своем Инстаграме. — Артисты работают на коленях, в неудобных позах, подняв вверх руки. И поэтому очень важно уметь сохранять правильное дыхание, артикуляцию. Такие мастер-классы для нас очень важны.

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#Фестиваль «Золотая маска» #культура

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