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сегодня, 10:51 0

«Золотая маска»: артисты амурского областного театра кукол учатся у педагога из ГИТИСа

«Золотая маска»: артисты амурского областного театра кукол учатся у педагога из ГИТИСа
Фото: www.instagram.com/amurkukly

Уже несколько дней наши артисты из амурского областного театра кукол в рамках фестиваля «Золотая маска» участвуют в мастер-классах. Педагог из московского ГИТИСа Марина Перелешина проводит для артистов мастер-классы по сценической речи.

— Работа актёра театра кукол достаточно сложная, — пишут артисты в своем Инстаграме. — Артисты работают на коленях, в неудобных позах, подняв вверх руки. И поэтому очень важно уметь сохранять правильное дыхание, артикуляцию. Такие мастер-классы для нас очень важны.

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#Фестиваль «Золотая маска» #культура

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