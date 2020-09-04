В микрорайоне Благовещенска эвакуировали детей из 25 гимназии
В Благовещенске из здания второго корпуса гимназии № 25 эвакуировали всех учащихся. Как сообщает пресс-служба администрации города, на территорию образовательного учреждения резко хлынула вода и начала подбираться к электрощитовой.
В управлении образования города приняли решение всех детей отправить домой.
Управление по делам ГО и ЧС отправило машину для откачки воды.
Просмотров всего: 3068
#большая вода #дети #МЧС #образование #происшествия