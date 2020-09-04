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4сентября
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сегодня, 10:20 3

В микрорайоне Благовещенска эвакуировали детей из 25 гимназии

В микрорайоне Благовещенска эвакуировали детей из 25 гимназии

В Благовещенске из здания второго корпуса гимназии № 25 эвакуировали всех учащихся. Как сообщает пресс-служба администрации города, на территорию образовательного учреждения резко хлынула вода и начала подбираться к электрощитовой.

В управлении образования города приняли решение всех детей отправить домой.

Управление по делам ГО и ЧС отправило машину для откачки воды.

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#большая вода #дети #МЧС #образование #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Зато флагшток 25-метровый установили, нужно гордиться! Фейерверки запускаем!

  • Ольга0411

    Ольга0411
    1 час назад

    Асфальт кусками под школой отваливается и стадион вечно в траве

  • Tуман

    Tуман
    26 минут назад

    Онлайн-обучение детям в помощь, если электричество не вырубят

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