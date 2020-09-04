В микрорайоне Благовещенска эвакуировали детей из 25 гимназии

В Благовещенске из здания второго корпуса гимназии № 25 эвакуировали всех учащихся. Как сообщает пресс-служба администрации города, на территорию образовательного учреждения резко хлынула вода и начала подбираться к электрощитовой.

В управлении образования города приняли решение всех детей отправить домой. Управление по делам ГО и ЧС отправило машину для откачки воды.

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