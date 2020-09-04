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сегодня, 10:37 0

В Приамурье охотников на диких птиц просят проверять дичь на грипп

В Приамурье охотников на диких птиц просят проверять дичь на грипп
Фото: unsplash.com

Амурских охотников, добывающих гусей или уток, просят передавать пробы на грипп в ветлаборатории. А также необходимо обращать внимание на больных и павших птиц, сообщает управление животного мира области.

С начала сезона охотники уже сдали 18 проб. К счастью, больных гриппом среди них не было.

Птичий грипп передаётся человеку. Эта инфекционная болезнь также вызывает эпидемии домашних птиц. Сами водоплавающие, редко болеют тяжело, однако остальные: куры, индейки, фазаны и глухари и так далее — от вируса погибают.

Для исследования на грипп сдают прямую кишку, трахею и голову птицы. Биоматериал можно привезти в пакетике в свежем или замороженном виде. Сдают его на ветстанциях в районах или в областную ветлабораторию в Благовещенске — улица Нагорная, 3.

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#животные

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