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4сентября
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сегодня, 10:27 5

Парковую зону с панорамной башней возле международного моста через Амур показали с воздуха (видео)

Парковую зону с панорамной башней возле международного моста через Амур показали с воздуха (видео)
Фото: Хэйлунцзянское телевидение

Хэйлунцзянское телевидение сняло с дрона, как выглядит территория пункта пропуска у автомобильного моста через Амур. На китайской стороне для запуска почти все готово.

На кадрах, которые показал телеканал, можно видеть, что три здания автомобильного пункта пропуска уже достроены и на главном здании установлена вывеска. Однако дорожная инфраструктура, которая ведет к ним, еще не достроена. На некоторых участках отсутствует дорожное покрытие, нет разметки, пишет biang.ru со ссылкой на сюжет телевидения провинции Хэйлунцзян.

Также телеканал показал, что парковая зона с панорамной башней у моста через Амур открылась для посетителей. Как сообщало Амур.инфо, вход на башню будет бесплатным.

Наши китайские соседи ещё весной были готовы запустить в работу пункт пропуска. Потом открытие моста по временной схеме перенесли на 1 сентября. Из-за коронавируса дата открытия вновь повисла в воздухе.

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#Дальний Восток #дороги #Китай #отдых #таможня #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    не мало ли подняли насыпь? смоет же там всё

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    "Наши китайские соседи ещё весной были готовы запустить в работу пункта пропуска. Потом открытие моста по временной схеме перенесли на 1 сентября. Из-за коронавируса дата открытия вновь повисла в воздухе." По фото перксрасно видно, что дело не в коронавирусе - на нашей стороне там просто лес. Видать, выделенные деньги еще "не освоили".

  • ДИВа

    ДИВа
    2 часа назад

    Выделенных денег видимо не хватило, сейчас начнут плакаться

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Когда-то такой пейзаж на противоположной стороне Амура можно было видеть из Благовещенска.

    Времена изменились и мы теперь видим лес с другой стороны.

    Вот так бывает, когда работой руководят не специалисты, а "перспективные манагеры".

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Позор, даже разметки нет.

    Надо на помощь китайцам отправить наших строителей с путепровода на Загородной

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