Парковую зону с панорамной башней возле международного моста через Амур показали с воздуха (видео)

Фото: Хэйлунцзянское телевидение

Хэйлунцзянское телевидение сняло с дрона, как выглядит территория пункта пропуска у автомобильного моста через Амур. На китайской стороне для запуска почти все готово.

На кадрах, которые показал телеканал, можно видеть, что три здания автомобильного пункта пропуска уже достроены и на главном здании установлена вывеска. Однако дорожная инфраструктура, которая ведет к ним, еще не достроена. На некоторых участках отсутствует дорожное покрытие, нет разметки, пишет biang.ru со ссылкой на сюжет телевидения провинции Хэйлунцзян.

Также телеканал показал, что парковая зона с панорамной башней у моста через Амур открылась для посетителей. Как сообщало Амур.инфо, вход на башню будет бесплатным.

Наши китайские соседи ещё весной были готовы запустить в работу пункт пропуска. Потом открытие моста по временной схеме перенесли на 1 сентября. Из-за коронавируса дата открытия вновь повисла в воздухе.