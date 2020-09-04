В Приморье появились первые жертвы урагана «Майсак»

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В селе Лукьяновка Шкотовского района упавшее на участке дерево убило человека, личность погибшего устанавливают, сообщает правительстве Приморского края.

В Приморье бушует ураган «Майсак», наиболее сложная обстановка в Находке, там уже ввели режим ЧС. Также непростая ситуация в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Из-за тайфуна сильнее всего пострадали южные районы, занятие в школах отменены, закрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Порывы ветра достигали 40 м/с.

После встречи со стихией без света остается 42 тысячи человек, отключения света повлекли за собой перебои в водоснабжении — в городе Артем в половине домов нет воды.