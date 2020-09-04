После ночного дождя улицы Благовещенска вновь оказались под водой (фото и видео)

Обновлено: 11:08



С самого утра в редакцию Амур.инфо приходят фото и видео с последствиями ливня, который начался вчера вечером и шел всю ночь. Традиционно «плавает» микрорайон, его жители с трудом могут пройти некоторые участки. На улице Дьяченко легковые машины наполовину в воде, также под водой Кантемирова и Игнатьевское шоссе, улицы Тополиная и Промышленная, Мухина и Ленина, район Тайвань, Астрахановка, пятая стройка и КПП.

Затоплены и дома частного сектора – в редакцию обратились жители, проживающие на улицах Новой и Чехова. Они жалуются на то, что вода стоит в подпольях, полностью уничтожен урожай. По мнению горожан, проблема из-за неправильного устройства ливневок.

Из-за дождя некоторые дома ночью остались без электричества, но к 5 утра свет вернулся. Опираясь на прошлый опыт, в этот раз специалисты откачивали воду не дожидаясь затопления подстанций.

Во дворах и на улицах города сильный ветер повалил 15 деревьев. В частности, во дворах по адресам: Фрунзе, 49, и Ленина, 123, упавшие деревья задели машины. В районах улиц Горького – Трудовой и Шевченко – Краснофлотской деревья лежат прямо на проезжей части. 4 дерева уже убрали, работы продолжаются.

Оказались подтоплены школы и детские сады. Вода зашла на территорию школы № 13 (Кантемирова, 6/2), детские сады № 32 (Молодежная, 21), № 68 (Дьяченко, 6б, 9/1), № 67 (хоздвор, Студенческая, 34/5), № 68 (Дьяченко, 9/1), прогимназии (Институтская, 17/3; Широкая, 51), поступает вода в подвал гимназии № 1. Детей из второго корпуса гимназии № 25 (Дьяченко, 4) сейчас эвакуируют. Вода стала стремительно поступать в электрощитовую.

Откачивают воду в Амурской областной клинической больнице, Амурской областной детской клинической больнице, в детских садах №№ 32, 68, 67, 47, в прогимназии, в школах №№ 13 и 14, в гимназии № 1, детском саду № 47.

Село Верхнеблаговещенское оказалось отрезанным от цивилизации – на центральной улице смыло переправу, размыта и объездная дорога. Люди не могут попасть в город. Как сообщает городское управление образования, сегодня 62 ребенка школы № 22, которые не смогли добраться из Верхнеблаговещенского, переведены на дистанционное обучение. Начать восстановление пешеходного перехода администрация обещает в ближайшее время.

Пострадала и дорога в поселке Новый, для откачки воды туда отправились благовещенские пожарные.

Мы будем следить за развитием событий.