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сегодня, 10:09 13

После ночного дождя улицы Благовещенска вновь оказались под водой (фото и видео)

После ночного дождя улицы Благовещенска вновь оказались под водой (фото и видео)

Обновлено: 11:08

С самого утра в редакцию Амур.инфо приходят фото и видео с последствиями ливня, который начался вчера вечером и шел всю ночь. Традиционно «плавает» микрорайон, его жители с трудом могут пройти некоторые участки. На улице Дьяченко легковые машины наполовину в воде, также под водой Кантемирова и Игнатьевское шоссе, улицы Тополиная и Промышленная, Мухина и Ленина, район Тайвань, Астрахановка, пятая стройка и КПП.

Затоплены и дома частного сектора – в редакцию обратились жители, проживающие на улицах Новой и Чехова. Они жалуются на то, что вода стоит в подпольях, полностью уничтожен урожай. По мнению горожан, проблема из-за неправильного устройства ливневок.

Из-за дождя некоторые дома ночью остались без электричества, но к 5 утра свет вернулся. Опираясь на прошлый опыт, в этот раз специалисты откачивали воду не дожидаясь затопления подстанций.

Во дворах и на улицах города сильный ветер повалил 15 деревьев. В частности, во дворах по адресам: Фрунзе, 49, и Ленина, 123, упавшие деревья задели машины. В районах улиц Горького – Трудовой и Шевченко – Краснофлотской деревья лежат прямо на проезжей части. 4 дерева уже убрали, работы продолжаются.

Оказались подтоплены школы и детские сады. Вода зашла на территорию школы № 13 (Кантемирова, 6/2), детские сады № 32 (Молодежная, 21), № 68 (Дьяченко, 6б, 9/1), № 67 (хоздвор, Студенческая, 34/5), № 68 (Дьяченко, 9/1), прогимназии (Институтская, 17/3; Широкая, 51), поступает вода в подвал гимназии № 1. Детей из второго корпуса гимназии № 25 (Дьяченко, 4) сейчас эвакуируют. Вода стала стремительно поступать в электрощитовую.

Откачивают воду в Амурской областной клинической больнице, Амурской областной детской клинической больнице, в детских садах №№ 32, 68, 67, 47, в прогимназии, в школах №№ 13 и 14, в гимназии № 1, детском саду № 47.

Село Верхнеблаговещенское оказалось отрезанным от цивилизации – на центральной улице смыло переправу, размыта и объездная дорога. Люди не могут попасть в город. Как сообщает городское управление образования, сегодня 62 ребенка школы № 22, которые не смогли добраться из Верхнеблаговещенского, переведены на дистанционное обучение. Начать восстановление пешеходного перехода администрация обещает в ближайшее время.

Пострадала и дорога в поселке Новый, для откачки воды туда отправились благовещенские пожарные.

Мы будем следить за развитием событий.

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#большая вода

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Фотогалерея

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118 приусадебных участков остаются в Приамурье подтопленными
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В микрорайоне Благовещенска эвакуировали детей из 25 гимназии
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В Верхнеблаговещенском затопило единственный пешеходный мост
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В Приамурье за сутки вода покинула 39 приусадебных участков
Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    К сожалению, наша администрация может лишь обсуждать, составлять дорожные карты, разрабатывать комплексы мероприятий и получать деньги из бюджета. Имамаев говорил что ливневая канализация всего лишь забита песком + виновата переполненая бурхановка. Ивлев говорит, что горожане мусорят и ливневки забиты мусором. Директор МАУ «ДЭУ» Геннадий Геркушенко говорит, что имеющиеся в системе ливневой канализации трубы узки по диаметру и их нужно менять на более широкие. В одной из весенних новостей МЧС проверяли ливневки - сказали что вся инфраструктура готова к летним дождям. Потом администрация сказала, что ливневая канализация вовсе не передана им в собственность. Но деньги из бюджета (в 3 раза больше чем в прошлые года) - получили. Константинов говорит, что канализация не рассчитана на такое огромное количество воды. Губернатор говорит - смысл класть асфальт если все трубы все-равно дырявые...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Выдержки из новости Амур-инфо 2016 года:

    25 августа 2016, 16:39

    "БЛАГОВЕЩЕНСКИЕ ВЛАСТИ: СХЕМА ЛИВНЁВОК ПОЯВИТСЯ К 2017 ГОДУ"

    - "Мы начали плотно работать в этом направлении с 2011 года. Объявили конкурс, провели работы, предварительно провели сбор материалов, выбрали подрядную организацию на основании конкурса, и сейчас подрядчик работает. Первый этап уже проведён подрядной организацией, подходит к окончанию. Поэтому, я думаю, в конце этого – в начале следующего года мы будем иметь принципиальную схему водоотведения по всему городу."

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    Дело не только в администрации,а еще в том, что Благовещенск строился без учета изменения климата. Сейчас топит. Будет топить город и дальше. Тают ледники, погода меняется на 180 градусов, тут даже не поспоришь. Лет через 7-10, если Благовещенск не станет китайским, он станет амурской "Венецией". Возможно, предпочтительнее будет по улицам плавать на лодках, а не ездить на авто.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Ну что вы все ноете? Зато у нас флаг самый высокий.

  • Охранник

    Охранник
    1 час назад

    Бесплатный совет администрации-копайте арыки в Амур и Зею,другого выхода просто нет. Сказочно дорогой ливневки не дождемся никогда.Очередной повод задуматься свалить отсюда.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    invv

    12 минут назад



    Ну что вы все ноете? Зато у нас флаг самый высокий

    Ну что ты все время ноешь сам? Ведь козе понятно, что когда ливневку делали климат был другой и она справлялась мало мало. В этои году как никогда дождя зараз много вот и не справляется. Но ты и еще нкоторые любите по всякому поводу ныть, все таких не устраивает! Видимо скучно таким в палате №6!

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Охранник

    6 минут назад



    Бесплатный совет администрации-копайте арыки в Амур и Зею,другого выхода просто нет. Сказочно дорогой ливневки не дождемся никогда.Очередной повод задуматься свалить отсюда.

    Ну так и валил бы отсюда, меньше таких нытиков оставшимся лучше будет. Я вот здесь родился и не собираюсь валить

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Марк был хороший ...

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Может нас сглазили когда собирались на Новторойке Маленькую Венецию строить, получилась по факту большая?! наверное, надо снять баннеры и освятить то место, благо храм недалеко теперь.

    И да, арыки, то бишь венецианские каналы, напрямую в Зею и Амур наше все, похоже. Согласно квартальной планировке- чередовать 5 улиц, один канал! оснастить их всех шлюзами, чтобы в обратку не поперло, ежили чего. И тоже кстати, довелось как-то плыть от Черняево по Амуру, после 13 года, так у них все деревни со сторны Амура прикрыты дамбами по последнему слову техники, с шлюзами, выездами, перекрываемыми на случай большой воды. Все по уму. Как бы нам не только флагами баловаться, а и чем-то полезным?!

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    1 час назад

    Дык сказали же,что у нас ливни редко,а ливнёвки дорого? Так редко или нет? Чего думать?

  • Oldlord

    Oldlord
    57 минут назад

    Товарищ майора, а ты считаешь, что нормальной ситуацию с затоплением города после каждого дождя?

    Терпила по жизни?

  • moon

    moon
    57 минут назад

    Ну откуда администрация знала, что ледники таять начнут?

  • Max412

    Max412
    25 минут назад

    Ливневки должны быть как во втором терминатор и пробки можно объезжать))

    https://kinotachki.com/wp-content/uploads/2019/04/1984-Freightliner-FLA-7.jpg

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