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сегодня, 09:53 0

Заёмщикам, погасившим долг раньше срока, вернут часть денег за страховку

Заёмщикам, погасившим долг раньше срока, вернут часть денег за страховку
Фото: pixabay.com

С сентября 2020 года вступили в силу поправки в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «Об ипотеке». Они позволят заёмщикам, которые досрочно и полностью погасили кредит, вернуть часть денег за страховку. Это коснётся только договоров страхования, заключённых после 1 сентября.

Необходимо соблюдение трёх условий:

— Заёмщик заключал договор добровольного страхования,

— Заёмщик подал заявление о возврате части премии,

— Страховых случаев не происходило.

Заявление можно направить туда, где страховался заёмщик. Это может быть страховая компания или сам банк.

Организация должна вернуть деньги в течение семи рабочих дней после получения заявления. Компания вернёт часть премии за период, когда страхование уже не действовало.

Заёмщик обязан страховать только риск утраты и повреждения имущества, например, квартиры. Во всех остальных случаях он может не заключать договор. А если страхование оказалось навязанным заёмщику, то он может отказаться от него в течение 14 дней со дня заключения договора, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Амурской области.

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#жизнь

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