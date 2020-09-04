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сегодня, 09:34 0

Россия возобновляет авиасообщение с Мальдивами, Египтом и ОАЭ

Россия возобновляет авиасообщение с Мальдивами, Египтом и ОАЭ
Фото: unsplash.com

Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Мальдивами, Египтом и ОАЭ. Улететь в Египет можно будет три раза в неделю, в Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы — дважды. Решение принято на основе статистики заболевших коронавирусной инфекцией, — сообщают РИА Новости.

Также в два раза увеличится количество рейсов в Швейцарию — дважды в неделю можно будет отправиться по маршруту Москва — Женева — Москва и Москва — Цюрих — Москва.

На данный момент для россиян уже открыты: Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика. Правила для путешественников везде разные. Где-то достаточно справки, что нет COVID-19, где-то всё ещё необходим двухнедельный карантин.

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#туризм #коронавирус

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