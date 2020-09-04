Россия возобновляет авиасообщение с Мальдивами, Египтом и ОАЭ

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Также в два раза увеличится количество рейсов в Швейцарию — дважды в неделю можно будет отправиться по маршруту Москва — Женева — Москва и Москва — Цюрих — Москва.

На данный момент для россиян уже открыты: Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика. Правила для путешественников везде разные. Где-то достаточно справки, что нет COVID-19, где-то всё ещё необходим двухнедельный карантин.