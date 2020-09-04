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4сентября
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сегодня, 09:45 10

В Благовещенске на виадуке сбили двух пешеходов, один скончался (видео)

В Благовещенске на виадуке сбили двух пешеходов, один скончался (видео)

Накануне вечером в Благовещенске произошло смертельное ДТП с участием двух пешеходов, в результате которого один скончался, второго с травмами увезли в больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, инцидент произошел около 22:00 на улице Загородной. 27-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Caldina, совершил наезд на двух пешеходов 1994 и 1995 годов рождения. В результате ДТП 26-летний мужчина скончался на месте, второго пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

По данному факту следственным управлением УМВД проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Водятлы летают нам на огромных скоростях. Нужно камеру ставить на ограничение 60, иначе новых жертв не избежать.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Да тупоголовым хоть 30 ставь, будут лететь 100

  • GEd

    GEd
    2 часа назад

    не знаю всех обстоятельств, но смею предположить, что пешеходы шли в темное время суток по проезжей части. а в темное время суток в дождь на авто едешь и никакого пешехода не увидишь, хоть 30 км/ч едь, хоть 60. их видно только в упор. так что скорее всего виноваты пешеходы в данной ситуации

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    ПДД 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. СУДИТЬ ВОДИТЕЛЯ, ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК!

  • 89146186960

    89146186960
    2 часа назад

    а там вообще обустроен пешеходный тротуар? Или это то, без чего администрация решила открыть виадук?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Писали, что нет там тротуара

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Как это так, нет тротуара на виадуке???

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Недоделки это называется

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    "При этом автомобилистам стоит помнить, что после открытия скорость будет ограничена до 40 километров в час. Это связано с продолжением ремонта. Рабочим предстоит ещё обустроить тротуары, ограждение и освещение. Полноценное открытие состоится в октябре"

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Какое-то у нас всё неполноценное и некачественное...

    Сам Вася так говорил по дурости

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