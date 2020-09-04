В Благовещенске на виадуке сбили двух пешеходов, один скончался (видео)

Накануне вечером в Благовещенске произошло смертельное ДТП с участием двух пешеходов, в результате которого один скончался, второго с травмами увезли в больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, инцидент произошел около 22:00 на улице Загородной. 27-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Caldina, совершил наезд на двух пешеходов 1994 и 1995 годов рождения. В результате ДТП 26-летний мужчина скончался на месте, второго пострадавшего доставили в лечебное учреждение. По данному факту следственным управлением УМВД проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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