В Верхнеблаговещенском затопило единственный пешеходный мост

Кроме моста подмытой оказалась и объездная дорога. Очевидцы сообщают, что на легковой машине проехать уже нет возможности.

Напомним, что мост в селе пришёл в аварийное состояние в результате обильных осадков, прошедших 20 августа. После обследования специалисты приняли решение его разобрать и обустроить новый проезд.

Несколько дней назад жители Верхнеблаговещенского пожаловались в редакцию Амур.инфо на качество объездной дороги. По мнению сельчан, ездить по ней трудно и крайне опасно.