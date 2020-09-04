В Верхнеблаговещенском затопило единственный пешеходный мост
Прошедший ночью дождь лишил жителей села Верхнеблаговещенское единственного пешеходного моста, который построили два дня назад. Как пишут в социальных сетях, переправа наполовину скрылась под водой. Кроме этого, дороги и огороды в селе также оказались затоплены.
Кроме моста подмытой оказалась и объездная дорога. Очевидцы сообщают, что на легковой машине проехать уже нет возможности.
Напомним, что мост в селе пришёл в аварийное состояние в результате обильных осадков, прошедших 20 августа. После обследования специалисты приняли решение его разобрать и обустроить новый проезд.
Несколько дней назад жители Верхнеблаговещенского пожаловались в редакцию Амур.инфо на качество объездной дороги. По мнению сельчан, ездить по ней трудно и крайне опасно.
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