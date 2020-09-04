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4сентября
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сегодня, 08:49 4

В Верхнеблаговещенском затопило единственный пешеходный мост

В Верхнеблаговещенском затопило единственный пешеходный мост

Прошедший ночью дождь лишил жителей села Верхнеблаговещенское единственного пешеходного моста, который построили два дня назад. Как пишут в социальных сетях, переправа наполовину скрылась под водой. Кроме этого, дороги и огороды в селе также оказались затоплены.

Кроме моста подмытой оказалась и объездная дорога. Очевидцы сообщают, что на легковой машине проехать уже нет возможности.

Напомним, что мост в селе пришёл в аварийное состояние в результате обильных осадков, прошедших 20 августа. После обследования специалисты приняли решение его разобрать и обустроить новый проезд.

Несколько дней назад жители Верхнеблаговещенского пожаловались в редакцию Амур.инфо на качество объездной дороги. По мнению сельчан, ездить по ней трудно и крайне опасно.

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#большая вода #погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    75-ти метровый флагшток вам в помощь, из него получился бы классный мост....

  • Швейк

    Швейк
    3 часа назад

    И 2-х часовой ФЕЙЕРВЕРК вчера в Новокиевском Увале

  • Pooss

    Pooss
    3 часа назад

    Ну что вы господа, нам нужны великие победы

  • KovART

    KovART
    1 час назад

    Сейчас первоочередная задача администрации Чигиринского сельсовета, Благрайона, ввести ЧС и быстренько денег запросить в области и подсыпать объездную дорогу, чтоб можно было ездить, а то вдруг кому плохо станет и скорая не проедит! ай-яй-яй

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