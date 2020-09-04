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4сентября
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сегодня, 08:38 2

Следователи начали проверку инцидента с кварцевой лампой в Алексеевской гимназии

Следователи начали проверку инцидента с кварцевой лампой в Алексеевской гимназии
Фото: i1.photo.2gis.com

Следственный отдел по городу Благовещенску следственного управления СК России организовал доследственную проверку инцидента в Алексеевской гимназии. Напомним, несколько учеников обратились к врачам с жалобами на проблемы с органами зрения — дети сидели в классе при включённой кварцевой лампе.

В рамках проверки будет дана оценка действию или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасного учебного процесса, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуально решение.

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#дети #здоровье #происшествия #школа

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Комментарии
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  • одна из....

    одна из....
    3 часа назад

    Виновата будет уборщица баба Маня.. И так ясно без следствия

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    а еще мне интересно, дети не первый класс, вроде должны уже знать, что нельзя сидеть при кварцевой лампе, чего ж не сказали преподавателю, а я так понимаю, и не одному, сейчас же кабинетная система, их как минимум пару-тройку прошло. И никто не увидел?! странно.

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