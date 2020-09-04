Следователи начали проверку инцидента с кварцевой лампой в Алексеевской гимназии
Следственный отдел по городу Благовещенску следственного управления СК России организовал доследственную проверку инцидента в Алексеевской гимназии. Напомним, несколько учеников обратились к врачам с жалобами на проблемы с органами зрения — дети сидели в классе при включённой кварцевой лампе.
В рамках проверки будет дана оценка действию или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасного учебного процесса, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуально решение.
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