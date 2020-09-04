Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:24 2

Правительство не поддержало идею об отмене транспортного налога

Правительство не поддержало идею об отмене транспортного налога
Фото: pixabay.com

Кабинет министров вынес заключение на внесенный в госдуму проект об отмене транспортного налога. Правительство не готово поддержать эту инициативу.

В заключении говорится, что отмена налога сократит доходы региональных бюджетов как минимум на 160 миллиардов рублей в год. При этом компенсация за счет межбюджетных трансфертов, которую приложили авторы инициативы, «не соответствует ряду принципов бюджетной системы, в частности принципам разграничения доходов и расходов, самостоятельности и сбалансированности бюджетов».

Авторы проекта об отмене транспортного налога считают, что он несправедливо взимается даже с тех, кто редко пользуется автомобилем. Они указывают на то, что многие страны уже включили этот сбор в стоимость топлива. На сегодняшний день в нашей стране акцизные сборы за нефтепродукты значительно превышают доходы государства от налога.

«Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами», — цитирует авторов инициативы Лента.Ру.

Просмотров всего: 457

#транспорт #финансы

распечатать


Общество 5

Парковую зону с панорамной башней возле международного моста через Амур показали с воздуха (видео)
Общество 2

Перекрёсток Ленина – Шевченко в Благовещенске закроют до конца месяца
Общество 5

Строители начали разбирать мост в селе Верхнеблаговещенское
Происшествия 1

Житель Тынды украл железнодорожные детали на миллион рублей
Комментарии
Показать все (2)
  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Кто бы сомневался......

  • alexalg

    alexalg
    1 час назад

    Ожидаемо

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь