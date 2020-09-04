Правительство не поддержало идею об отмене транспортного налога

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Кабинет министров вынес заключение на внесенный в госдуму проект об отмене транспортного налога. Правительство не готово поддержать эту инициативу.

В заключении говорится, что отмена налога сократит доходы региональных бюджетов как минимум на 160 миллиардов рублей в год. При этом компенсация за счет межбюджетных трансфертов, которую приложили авторы инициативы, «не соответствует ряду принципов бюджетной системы, в частности принципам разграничения доходов и расходов, самостоятельности и сбалансированности бюджетов».

Авторы проекта об отмене транспортного налога считают, что он несправедливо взимается даже с тех, кто редко пользуется автомобилем. Они указывают на то, что многие страны уже включили этот сбор в стоимость топлива. На сегодняшний день в нашей стране акцизные сборы за нефтепродукты значительно превышают доходы государства от налога.

«Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами», — цитирует авторов инициативы Лента.Ру.