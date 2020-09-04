Выбор читателей за 3 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 3 сентября.
Ученики Алексеевской гимназии в Благовещенске пострадали от антикоронавирусных мер
В управлении образования Благовещенска начали служебное расследование после обращения нескольких учеников Алексеевской гимназии к врачам. У детей после долгого пребывания у кварцевой лампы обнаружили электроофтальмию. В свою очередь проверку начала и прокуратура.
На 75 метров от земли подняли государственный флаг в Благовещенске (фото)
В четверг, 3 сентября, мы отмечаем 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. В честь этой знаменательной даты в столице Приамурья на рекордные 75 метров подняли государственный флаг России. В мероприятии, организованном на городской набережной, поучаствовали первые лица региона и города, активисты и общественники.
Струков принимал участие в захвате офиса «Петропавловска»?
Скандал с силовым захватом офиса «Покровского рудника» в Москве прогремел уже на всю Россию. Временный директор британского Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков в сопровождении неопознанных крепких парней устроил в самом центре столицы, в паре километров от Кремля, демонстративное маски-шоу в духе лихих 90-х.
Амурчан просят помочь в установлении личности неизвестного мужчины
Полиция Приамурья просит оказать содействие в установлении личности мужчины. Его тело нашли в пустующем доме в Благовещенске.
Просмотров всего: 26