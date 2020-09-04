Гороскоп на 4 сентября: Стрельцам нужно правильно распределить свое время, а Рыбам не стоит доверять малознакомым людям

Восход Солнца: 05:49

Заход Солнца: 19:08

Солнце в Деве.

Овен. День несёт двойственную характеристику. Вероятно, обманы, клевета или недопонимание будут мешать духовному прогрессу, коллективным действиям и творчеству. С осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые повлияют на ваше мироощущение. Эмоциональное состояние значительно улучшится благодаря романтической встрече с любимым человеком. Не исключено, что именно сейчас начнётся период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Неплохо было бы проанализировать свои возможности и склонности. Вероятно, именно теперь ваши поиски и раздумья могут обрести конкретную форму. Кроме того, вполне стабильным станет и ваше финансовое положение.

Телец. В первой половине дня Тельцам лучше действовать по обстоятельствам, умерить аппетиты и не штурмовать новые высоты в надежде на чудо. Не стоит преувеличивать степень своего влияния на ситуацию и пытаться выжать из людей больше, чем они готовы вам предложить. Сегодня вы можете бросаться из крайности в крайность, так и не осознав, чего хотите от этого дня, окружающих или партнера.

Близнецы. День тяжёлый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Отношения с партнёрами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. День испытаний. Крайне неблагоприятный день, связанный с травлей, охотой, преследованием, столкновениями. Он проверит вас на устойчивость и умение находить компромисс в трудных ситуациях. Во второй половине дня полезно уединение, отказ от активных действий. Лучше занять выжидательную позицию и пораньше лечь спать.

Рак. Не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск. Также не стоит бросаться на реализацию чужих идей: вскоре окажется, что они не так хороши, как казалось. Сегодня звёзды предупреждают Рака о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть.

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Лев. Самое время как следует поработать, чтобы пополнить семейную казну. Могут возникнуть на первый взгляд неразрешимые вопросы — не обращайте внимания: скоро всё наладится. Не взваливайте на свои плечи тяжесть непосильной ноши. Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу. Этот день обещает быть удачным, он ознаменует возрастание вашего творческого и делового потенциала, хотя возможна некоторая растерянность из-за заманчивых деловых предложений.

Дева. В этот день желательно ничего важного не делать, решения не принимать. Отдых будет лучшей стратегией на все время. Благоприятный день для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок в парке, водных процедур. Уделите внимание своему здоровью. Воздержитесь от тяжелой пищи и употребления крепких спиртных напитков. Сходите в бассейн, баню, в тренажерный зал. Вы почувствуете разрядку и облегчение. Во второй половине дня вероятны ссоры с близкими людьми. Не настаивайте на собственной правоте — иногда победа в споре хуже поражения.

Весы. Представители этого знака в некоторых случаях могут не сойтись характером с теми, кто проявляет большую активность и напористость: найдет коса на камень. Напряжённый, тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, — это ваш удел сегодня. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. В этот день весьма вероятно возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения.

Скорпион. Пассивный день. Следует ограничить активность. Спокойно ведите обыденные дела. Но помните, что недостаток твёрдости и последовательности во всех делах отрицательно скажется на вашем авторитете. Навестите родственников. Следите за состоянием своего здоровья. Сатанинский день. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Исключите тяжёлый физический труд или рискованные предприятия. Существует угроза для здоровья. Проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых фильмов, прослушиванием музыки. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом: пожар, поломка или ограбление.

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Стрелец. День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Чтобы успеть выполнить все задуманное, рекомендуется правильно распределить свое время. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой, достигнете отличных результатов. Займитесь укреплением своего здоровья. Вы будете гордиться собой сегодня, позитивное настроение станет еще более прочным в связи с финансовым подарком.

Козерог. Если вы планировали на этот день одно, а кто-то или что-то помешало вашим планам, не стоит из-за этого нервничать, возможно, так будет даже лучше. День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволит вам проявить свои таланты, принесёт положительные эмоции. Звёзды рекомендуют не настаивать на своем мнении. Не придавайте большого значения событиям, требующим кардинальных перемен.

Водолей. День, посвящённый домашним делам и заботам, упорядоченности и уюту. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах. В результате увеличится энергетический потенциал, вы можете стать увереннее в завтрашнем дне. Во второй половине дня вы можете столкнуться с неожиданностями, не все из которых окажутсяприятными. Вероятно, вам придется уделить все свое внимание старшим родственникам. Хороший день для коллективной деятельности. Хотя не все сложится гладко, основные вопросы можно будет решить сегодня. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите дальновидность и умение найти компромисс — это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных решений по отношению к любимому человеку.

Рыбы. Весьма вероятно, что женщин-Рыб ждёт новое кратковременное увлечение. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни. Мужчинам-Рыбам придётся активно отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды, иначе ход событий изменится не в их пользу. Звёзды призывают не доверять малознакомым людям, особенно если они зовут вас в рискованное дело.

Астролог: Вальдемар Небоходцев