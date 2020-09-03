В Санкт-Петербурге открыли памятную плиту в честь защищавших Ленинград амурчан

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

На Аллее Памяти Пискарёвского кладбища в Санкт-Перебурге установили плиту, посвящённую жителям Амурской области, оборонявшим Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Церемонию открытия мемориала посетил зампред правительства Амурской области Пётр Пак, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В боевых действиях по всей стране участвовало около 100 тысяч амурчан — половина всех совершеннолетних жителей. 40 тысяч жителей Приамурья не вернулись домой.

— У стен Ленинграда в ожесточенных боях воевали представители всех регионов, в том числе и амурчане. По имеющимся архивным данным, 22 бойца из Амурской области погибли здесь. Открывая мемориальную плиту, мы с огромной благодарностью отдаём дань памяти их подвигу, — рассказал Пётр Пак.