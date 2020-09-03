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сегодня, 19:00 0

В Благовещенске подстветили здание ОКЦ в честь 75-летия Победы

В Благовещенске подстветили здание ОКЦ в честь 75-летия Победы
Фото: благовещенск.рф

В канун 75-летия со дня окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в советско-японской войне, фасад благовещенского общественно-культурного центра украсила подсветка в цветах муаровой ленты. Это лента медали СССР «За Победу над Японией» – красного, желтого и белого цветов, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Вечерняя подсветка преобразилась в рамках федеральной акции «Свет мира». Она проходит по всей стране, чтобы напомнить жителям России о подвиге советской армии, одержавшей победу над японскими войсками на Дальнем Востоке.

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#история #память #праздники

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