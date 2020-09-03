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3сентября
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сегодня, 18:04 0

Пятый том книги «Солдаты Победы» вышел в цифровой версии

Пятый том книги «Солдаты Победы» вышел в цифровой версии
Фото: libamur.ru

Впервые в истории областного книгоиздания создана цифровая версия книги. Это пятый том из серии «Солдаты Победы», в котором поименно названы жители Приамурья, пришедшие домой с фронтов Великой Отечественной.

В книгу вошли дополнительные краткие сведения об участниках войны, собранные после 2006 года. В издании перечислили более 7,5 тысяч имен людей, призванных на фронт из Амурской области.

Основную информацию об амурских войнах предоставил областной совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Также сведения собирали в военных комиссариатах, городских и районных советах ветеранов. Поисковые клубы и отряды, а также местные историки и краеведы провели большую работу по сбору недостающей информации.

Цифровую версию книги с функцией поиска можно будет найти в интернете, в том числе и на сайте Амурской областной библиотеки. Книга будет доступна для скачивания.

Презентацию пятого тома из серии «Солдаты Победы» планируют провести в онлайн-формате, сообщает Амурская областная научная библиотека. Книга издана на средства областного бюджета, а также средства социального партнера проекта.

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#память

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