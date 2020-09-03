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В память о погибших воинах жители Благовещенска и Хэйхэ опустили цветы на волны Амура

В память о погибших воинах жители Благовещенска и Хэйхэ опустили цветы на волны Амура
Фото: admblag.ru

Памятная акция «Цветы на воде», посвященная окончанию Второй мировой войны, прошла 3 сентября на Амуре. Цветы и венки опустили на воду сразу с двух теплоходов – русского и китайского. В акции участвовали главы городов, представители общественных организаций и волонтеры.

Важно, что именно в этом году акция впервые стала международной. ⠀

– Совместное проведение памятных мероприятий показывает, насколько трепетно власти и жители Благовещенска и Хэйхэ относятся к своей истории, стремятся сохранить в своих сердцах и передать потомкам боевой дух наших предков, сохранить мирное небо над головой, – отметил в своем выступлении мэр Хэйхэ Ли Шифэн. ⠀

Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания.

Впервые акция «Цветы на воде» состоялась в 1999 году, ее инициатором стала Ассоциация пожилых людей Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации города.

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#городская власть #память

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