Амурчанам напоминают о пожарной безопасности в преддверии «Свечи памяти»

В четверг, 3 сентября, в Приамурье пройдет акция «Свеча памяти». В 21:00 амурчан приглашают зажечь в окнах своих домов свечи. Это станет символом памяти и благодарности тем, кто 75 лет назад защищал нашу родину. Но не стоит забывать и о пожарной безопасности.

При использовании свечей необходимо соблюдать меры безопасности, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области: Перед использованием освободите свечу от упаковки. Снимите полиэтилен и декоративные элементы, которые могут загореться. Это могут быть сеточки, цветочки, ленточки и так далее. Длина фитиля должна быть не более сантиметра. Если свеча коптит, погасите её и подрежьте фитиль ножницами. Если это не помогает — погасите свечу и больше не используйте. Если зажигаете несколько свечей, то они должны быть на расстоянии друг от друга. Желательно не менее 10 сантиметров. Размещайте свечи подальше от штор, мягкой мебели, мягких игрушек и постельного белья. Не используйте свечи на сквозняке и не оставляйте их без присмотра. Особенно если у вас есть дети и животные. Не разрешайте детям играть со свечами. Свечу не задувайте, а гасите ложкой или ножом. Не наклоняйтесь над свечой — может загореться одежда или волосы.

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