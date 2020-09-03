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Амурчанам напоминают о пожарной безопасности в преддверии «Свечи памяти»

Амурчанам напоминают о пожарной безопасности в преддверии «Свечи памяти»
Фото: @mchs28region

В четверг, 3 сентября, в Приамурье пройдет акция «Свеча памяти». В 21:00 амурчан приглашают зажечь в окнах своих домов свечи. Это станет символом памяти и благодарности тем, кто 75 лет назад защищал нашу родину. Но не стоит забывать и о пожарной безопасности.

При использовании свечей необходимо соблюдать меры безопасности, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области:

  1. Перед использованием освободите свечу от упаковки. Снимите полиэтилен и декоративные элементы, которые могут загореться. Это могут быть сеточки, цветочки, ленточки и так далее.
  2. Длина фитиля должна быть не более сантиметра. Если свеча коптит, погасите её и подрежьте фитиль ножницами. Если это не помогает — погасите свечу и больше не используйте.
  3. Если зажигаете несколько свечей, то они должны быть на расстоянии друг от друга. Желательно не менее 10 сантиметров.
  4. Размещайте свечи подальше от штор, мягкой мебели, мягких игрушек и постельного белья.
  5. Не используйте свечи на сквозняке и не оставляйте их без присмотра. Особенно если у вас есть дети и животные. Не разрешайте детям играть со свечами.
  6. Свечу не задувайте, а гасите ложкой или ножом.
  7. Не наклоняйтесь над свечой — может загореться одежда или волосы.

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#жизнь #история #культура

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