МВД выступило против принятия закона об онлайн-продажах алкогольной продукции

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Законопроект об онлайн-продаже алкоголя изначально планировали принять еще в 2018 году, но всё это время процесс тормозится из-за критики документа со стороны различных ведомств.

Министерство внутренних дел подготовило негативный отзыв на законопроект, разработанный Минфином «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...». В МВД уверены, что новый способ продажи алкоголя сделает его более доступным и спровоцирует рост преступлений в стране. Такой способ реализации, по словам представителей ведомства, сделает алкогольную продукцию очень доступной и для тех, кому она не предназначена.

Ведомство сочло, что уже установленные для оборота алкоголя ограничения показали свою эффективность. МВД ежегодно фиксирует снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Например, в 2017-м их число упало на 14,1 процентов по отношению к предыдущему году, в 2018-м — на 7 процентов, в 2019-м — на 8 процентов, за шесть месяцев 2020-го — на 2,4 процентов, цитируют письмо МВД в Минфин «Известия».

Если же запрет на онлайн-продажи алкоголя будет снят, можно прогнозировать рост количества таких преступлений: легализация интернет-торговли спиртным сделает его более доступным. Это приведет к тому, что различные слои населения начнут активнее злоупотреблять алкоголем, сказано в документе. Есть и риски онлайн-продаж алкоголя несовершеннолетним. Кроме того, новый формат подтолкнет к развитию нелегальный рынок спиртного.

По словам представителей МВД несет в себе риски и доставка продукции курьерами: например, нельзя будет посмотреть сопроводительные документы, которые подтверждают качество и безопасность. Также МВД обратило внимание разработчика законопроекта на то, что в условиях снижения платежеспособности населения в отношении курьеров могут совершаться противоправные действия.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, к онлайн-реализации предлагает допускать лишь компании с лицензиями на продажу спиртного, продажи смогут идти только через их сайты. Доменные имена будут отражены в специальном реестре и расположены в зоне egais.ru под контролем Росалкогольрегулирования. Организации без лицензии не смогут попасть в эту доменную зону, что позволит обеспечить продажу потребителю только легального спиртного, подчеркнули в ведомстве.

В Минпромторге также считают опасения МВД по поводу нападений на курьеров необоснованными. Так как в настоящее время курьеры доставляют на дом много других товаров, которые по ценности в разы превосходят алкогольную продукцию.