В Свободном найден труп неизвестного мужчины

Фото: svobodnyy.sutochno.ru/

Полиция Свободного просит помощи в установлении личности найденного тела мужчины.

Приметы: возраст 40-50 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие седые, кожа светлая. Предположительно, мужчина был европеоидной расовой принадлежности, пишет у себя в соцсетях поисковый отряд «Гром».

Всех, кто что-либо знает о данном случае, просят обратиться в Свободненский отдел полиции по адресу: улица 40-летия Октября, 74.