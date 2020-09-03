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3сентября
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сегодня, 17:15 0

В Свободном найден труп неизвестного мужчины

В Свободном найден труп неизвестного мужчины
Фото: svobodnyy.sutochno.ru/

Полиция Свободного просит помощи в установлении личности найденного тела мужчины.

Приметы: возраст 40-50 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие седые, кожа светлая. Предположительно, мужчина был европеоидной расовой принадлежности, пишет у себя в соцсетях поисковый отряд «Гром».

Всех, кто что-либо знает о данном случае, просят обратиться в Свободненский отдел полиции по адресу: улица 40-летия Октября, 74.

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#происшествия #Свободный

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