На «Амурской осени» бесплатно покажут фильмы с Евгением Цыгановым, Антоном Лапенко и Алексеем Серебряковым

Президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов совместно с программным директором Александрой Жуковой презентовал конкурсную программу 18-го фестиваля кино и театра «Амурская осень».

– В конкурсе полнометражных фильмов из 13 картин 12 будут премьерными. Мы очень гордимся, что первые показы таких известных режиссеров, как Владимир Мирзоев, Нана Джорджадзе, Юлия Колесник, состоятся у нас на фестивале, – говорит Александра Жукова.

По словам организаторов, в конкурсной программе фестиваля есть много хороших зрительских картин, в которых снялись уже всеми любимые актеры. В фильме «Как Надя пошла за водкой» задействованы Евгений Цыганов и Яна Троянова, в картине «Восьмая проблема Гильберта» снимается популярный молодой актер Антон Лапенко. «Иваны, помнящие родство» – это альманах из 5 историй, в котором сыграли Алексей Серебряков, Кирилл Кяро и Ольга Сутулова, а в картине «От печали до радости» задействована вся семья Добронравовых.

Будет и авторское кино, поднимающее серьезные темы. В картине «Конференция» показана проблема психологической травмы после захвата «Норд-Оста». Фильм «Клятва» описывает события 1942 года в Крыму, когда знаменитому врачу Науму Балабану приходится вывозить пациентов из психиатрической клиники. В числе конкурсных фильмов и «Земля Эльзы» – последняя картина с участием Ирины Печерниковой, которой не стало 1 сентября.

Показы пройдут в ТРЦ «Острова». По требованиям Роспотребнадзора зал можно заполнять только наполовину, поэтому один и тот же фильм покажут одновременно в двух залах с разницей в 15 минут.

Билеты на конкурсные фильмы можно получить в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Все билеты – бесплатные. Зрителям напоминают о необходимости масочного режима, а также просят приходить пораньше, чтобы успеть обработать антисептиком руки и измерить температуру.