Вадиму Кондратьеву присвоили звание «Заслуженный художник Российской Федерации»

26 августа в кремле был подписан указ о присвоении Вадиму Кондратьеву звания «Заслуженный художник Российской Федерации». Как говорится в документе, творца наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Художник-график с 2001 года возглавляет организацию художников России в Амурской области, постоянно участвует в различных выставках. Работы Вадима Викторовича хранятся не только в частных коллекциях и российских галереях, но и за рубежом. Всего в копилке художника 43 страны мира, среди них — Япония, Франция, Вьетнам, Китай, Тунис и Новая Зеландия.

Просмотров всего: 263

#культура

распечатать

zaretskaya