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сегодня, 16:35 2

Приамурье зальет дождями и продует ветром: прогноз погоды на 4 сентября

Приамурье зальет дождями и продует ветром: прогноз погоды на 4 сентября
Фото: unsplash.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области будет пасмурно и дождливо. В отдельных районах ожидаются очень сильные дожди и ливни с грозами. Ветер восточный, сильный, порывистый до 18-23 метров в секунду. Температура ночью по северу +10…+15°С, по югу +13…+18°С. Днем по области +18…+23°С, местами по северу около +15°С.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра пройдут сильные дожди. Температура днем +19…+21°С. Ветер юго-восточный до 19 метров в секунду. В Архаре тоже пройдет дождь. Дневные температуры будут в пределах +21…+23°С. Южный ветер разгонится до 20 метров в секунду. В Зее и Шимановске пройдет ливень. Температура днем +16…+20°С. Ветер северо-восточный до 16 метров в секунду. В Сковородине и Тынде также пройдут дожди. Днем будет около +15°С. Ветер северо-восточный до 12-16 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью пройдет сильный дождь. Температура воздуха будет в пределах +15…+17°С. Днём облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +20...+22°С.

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#концерты #погода #природа #экология

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Микраха, держись!!!

  • позитивный

    позитивный
    4 часа назад

    А где обещанный на сегодня сильный дождь?

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