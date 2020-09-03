Приамурье зальет дождями и продует ветром: прогноз погоды на 4 сентября

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В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра пройдут сильные дожди. Температура днем +19…+21°С. Ветер юго-восточный до 19 метров в секунду. В Архаре тоже пройдет дождь. Дневные температуры будут в пределах +21…+23°С. Южный ветер разгонится до 20 метров в секунду. В Зее и Шимановске пройдет ливень. Температура днем +16…+20°С. Ветер северо-восточный до 16 метров в секунду. В Сковородине и Тынде также пройдут дожди. Днем будет около +15°С. Ветер северо-восточный до 12-16 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью пройдет сильный дождь. Температура воздуха будет в пределах +15…+17°С. Днём облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +20...+22°С.