В Амурской области выявили 30 новых случаев COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске выявили 24 заражения, в Тынде — три, по одному в Белогорске, Благовещенском и Сковородинском районах.

С нарастающим итогом в регионе выявили 3 479 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости – 440,36 на 100 тысяч населения.

2 349 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

755 человек контактировали с заболевшими.