Многодетным семьям могут разрешить не выплачивать имущественный налог

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В ближайшее время в правительстве рассмотрят отмену имущественного налога для многодетных семей, в которых младшему ребенку еще не исполнилось 18 лет. Такая мера необходима, потому что другие льготы не всегда работают.

С инициативой отмены имущественного налога для многодетных семей выступила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка, — цитирует RT её обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Общественница отмечает, что имеющиеся уже льготы для многодетных семей не всегда работают. Так, в данный момент при платежах за имущество — налогом не облагается лишь площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры и 50 квадратных метров — для частного дома.