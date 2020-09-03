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сегодня, 20:18 0

Чаще всего коронавирус разносят старшеклассники

Чаще всего коронавирус разносят старшеклассники
Фото: https://pixabay.com/

Ученые утверждают, что младшеклассники реже являются распространителями вируса, чем старшие школьники. Поэтому меру по сокращению числа учеников в классах нужно использовать именно в старшей школе.

Ученые из Калифорнийского университета опубликовали свое исследование на ресурсе MedRxiv. Как они говорят, удалось смоделировать ситуацию в школах после снятия карантина. По полученным данным ученые заявили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7 процента из них могут возникнуть симптомы СOVID-19, пишет «Лента.Ру».

Калифорнийские ученые утверждают, что распространение коронавируса среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников. Их прогнозы основаны на том, что согласно имеющимся данным дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста.

Специалисты отмечают, что снизить уровень заражений можно, уменьшив число учеников в классе. В средней и старшей школе количество учащихся в классах должно быть не более 10 человек. При этом в классах начальной школы может одновременно находиться до 20 учеников.

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#коронавирус #дети #медицина #образование #школа

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