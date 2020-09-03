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3сентября
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сегодня, 15:21 0

В Приамурье пособие получили более 20 тысяч детей от 3 до 7 лет

В Приамурье пособие получили более 20 тысяч детей от 3 до 7 лет
Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжается приём заявлений на получение детских ежемесячных выплат. По данным на 3 сентября, в регионе пособие в размере 6362,5 рублей уже назначено на 21586 детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба минсоцзащиты.

Оформить выплату могут родители, у которых средний доход на каждого члена семьи составляет ниже одного прожиточного минимума. В Амурской области он установлен в размере 12 725 рублей.

Не смотря на большое поступление заявлений, многие родители по-прежнему продолжают получать отказы в выплате пособий. Основная причина – это наличие в заявлении недостоверных или неполных данных.

Напомним, что подать заявку на выплату детских нужно до конца 2020 года. Это можно сделать через МФЦ, соцзащиту, а также посредством почтовой связи. Дистанционно подать заявление можно через портал Госуслуги.

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#дети #соцзащита

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