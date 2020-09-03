В Приамурье на средства инициативного бюджетирования продолжают благоустраивать сёла

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В Амурской области по инициативе местных жителей преображаются сёла. Так, в Черемхове благоустроили сквер, в Ерковцах построили спортобъект, а в Игнатьеве установили игровую площадку.

В селе Черемхово Ивановского района в ходе инициативного бюджетирования благоустроили сквер Памяти. Полностью обновили памятник партизанам — скульптуру оштукатурили и покрасили. На территории рядом с монументом установили скамейки, урны, провели освещение. Стоимость проекта составила 1,1 миллиона рублей.

Работы завершили и в селе Ерковцы Ивановского района. Здесь построили первую многофункциональную спортивную площадку. Раньше в селе была только хоккейная коробка, которую местные жители сделали своими руками. Теперь там есть современная хоккейная коробка, которая летом превращается в футбольное поле, а ещё волейбольная и баскетбольная площадки. На все работы потратили 1,3 миллиона рублей.

В селе Игнатьево Чигиринского сельсовета Благовещенского района установили качели и игровой комплекс, уложили тротуарную плитку, сделали ограждение. На преобразования здесь потратили 1,8 миллиона рублей.

Новочесноковский сельсовет Михайловского района тоже реализовал свой проект. Здесь построили спортивно-игровую площадку: сделали ограждение, установили тренажёры и качели. Стоимость работ — 1,1 миллиона рублей.

Региональным бюджетом на проекты инициативного бюджетирования предусмотрено 165 миллионов рублей. Получить материальную поддержку могли все 172 проекта, сообщает портал правительства Амурской области.