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3сентября
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сегодня, 16:03 18

Ученики Алексеевской гимназии в Благовещенске пострадали от антикоронавирусных мер

Ученики Алексеевской гимназии в Благовещенске пострадали от антикоронавирусных мер
Фото: i1.photo.2gis.com/

Обновлено: 17:18

В управлении образования Благовещенска начали служебное расследование после обращения нескольких учеников Алексеевской гимназии к врачам. У детей после долгого пребывания у кварцевой лампы обнаружили электроофтальмию. В свою очередь проверку начала и прокуратура.

Несколько учеников 10 «Б» класса Алексеевской гимназии накануне обратились за медицинской помощью, у них диагностировали электроофтальмию.

— Я пришел вчера из школы, лег спать. Когда проснулся, понял, что болят глаза. Подошел к зеркалу – сгоревшее лицо. Начал писать одноклассникам, оказалось, что не только у меня такие проблемы, — рассказал нам один из учеников 10 «Б».

Сегодня, по словам юноши, в школу пришли только 6 человек из класса. Остальные дети находятся на лечении дома как минимум до понедельника.

В общей сложности под кварцевой лампой ученики, по их словам, провели больше 7 часов. Уроки в кабинете начались в 08:00 и закончились в 14:10.

— Второго сентября ученики гимназии № 4 обратились в Амурскую областную детскую клиническую больницу и поликлинику ДГКБ. Все были немедленно осмотрены офтальмологами. Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено амбулаторное лечение. Состояние школьников удовлетворительное. Дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась. Одна 10-классница жалоб не предъявляла, врачом осмотрена, глаза не пострадали, – сообщил областной минздрав.

Городская администрация уже приступила к служебному расследованию.

— Городским управлением образования издан приказ «Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков». Проводятся дополнительные инструктажи с работниками. Родителям принесены извинения. Кварцевая лампа демонтирована из учебного кабинета, там установят новый рециркулятор. По факту произошедшего примут административные меры и дополнительные меры безопасности, — рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в гимназию выехали работники прокуратуры Благовещенска. Они осмотрели учебный кабинет и опросили работников образовательного учреждения.

«В результате прокурорской проверки установлено, что в помещении учебного кабинета на протяжении длительного времени оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания. Сам процесс кварцевания при этом должен осуществляться на переменах и без детей. По результатам проверки примут необходимые меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера», опубликовано на сайте прокуратуры Амурской области.

Свой комментарий по данному вопросу опубликовало и областное министерство образования.

— Об инциденте с обучающимися Алексеевской гимназии управление образования администрации города Благовещенска сообщило в министерство образования и науки Амурской области. Состояние школьников – удовлетворительное, все дети получают лечение амбулаторно. Чтобы у подобных инцидентов не было повторений, мэрия проводит служебную проверку, – прокомментировала заместитель председателя правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. — Для всех образовательных учреждений минобрнауки области подготовило приказ о необходимости проведения повторных инструктажей по использованию ламп рециркуляторного типа и усиления контроля по данному вопросу. Эксплуатация оборудования, которое не предназначено для работы в присутствии детей, недопустима. За безопасность школьников несёт ответственность не только администрация, но и каждый учитель в отдельности. Оборудование, использование которого необходимо в связи с пандемией, не должно наносить вред здоровью детей.

Просмотров всего: 3937

#коронавирус #дети #здоровье #образование

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Комментарии
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  • Янyа

    Янyа
    5 часов назад

    Заставь известно кого богу молиться... Это и к авторам АИ тоже относится: в тексте одно и то же два раза повторяется.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    5 часов назад

    Заставь дураков из школ и администрации Богу молиться, они лбы порасшибают...

  • Янyа

    Янyа
    5 часов назад

    А вот и текст поправили и лампу демонтировали. Молодцы!

  • Apriori

    Apriori
    4 часа назад

    То ли ещё будет...Деградация идёт по всем направлениям...

  • Allenga

    Allenga
    4 часа назад

    Еще бы как-то убрали выключатели от этих ламп подальше от рук воспитанников, мой опыт школьной жизни не исключает "детской шалости"

  • Jackson

    Jackson
    4 часа назад

    Трэш какой-то...

  • АйВан

    АйВан
    3 часа назад

    Заставь глупца молиться Богу, он и лоб расшибет. Зачем на все время уроков включать лампы? Чтобы детки ТОЧНО не заболели и никто не дал учителю и директору по шее?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 часа назад

    Как на ум могло придти включить кварцевую лампу в классе с детьми. Почему-то своего отпрыска в прививочный кабинет, где работает кварц не заводят - бояться, а чужих можно - пусть загорают.

  • одна из....

    одна из....
    3 часа назад

    Вот придурки то... Ковид точно влияет на мозг)))) =

  • White Wolf

    White Wolf
    3 часа назад

    Одна из учениц оказалась самой умной - наверное проспала все уроки

  • ДКВР

    ДКВР
    3 часа назад

    иль учитель бол ...ес или приказ директора .... он по телику сказали что учитель виноват А скорей всего надо директора под суд

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Зато теперь в айфон легко разглядывает фото одноклассников и глазки не болят"

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Может не директора под суд, а кого повыше?"

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    за всё что происходит в городе отвечает мэр-но мэр занят дорогами

  • Kniga

    Kniga
    1 час назад

    Так и хочется сказать словами Лаврова: "Деб..ы, б..!"

  • Kniga

    Kniga
    1 час назад

    Так и хочется сказать словами Лаврова: "Деб..ы, б..!"

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Завхоз в приоритете с директором на прицепе...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Сказочные долбо...дебилы.

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