Ученики Алексеевской гимназии в Благовещенске пострадали от антикоронавирусных мер

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Обновлено: 17:18



В управлении образования Благовещенска начали служебное расследование после обращения нескольких учеников Алексеевской гимназии к врачам. У детей после долгого пребывания у кварцевой лампы обнаружили электроофтальмию. В свою очередь проверку начала и прокуратура.

Несколько учеников 10 «Б» класса Алексеевской гимназии накануне обратились за медицинской помощью, у них диагностировали электроофтальмию.

— Я пришел вчера из школы, лег спать. Когда проснулся, понял, что болят глаза. Подошел к зеркалу – сгоревшее лицо. Начал писать одноклассникам, оказалось, что не только у меня такие проблемы, — рассказал нам один из учеников 10 «Б».

Сегодня, по словам юноши, в школу пришли только 6 человек из класса. Остальные дети находятся на лечении дома как минимум до понедельника.

В общей сложности под кварцевой лампой ученики, по их словам, провели больше 7 часов. Уроки в кабинете начались в 08:00 и закончились в 14:10.

— Второго сентября ученики гимназии № 4 обратились в Амурскую областную детскую клиническую больницу и поликлинику ДГКБ. Все были немедленно осмотрены офтальмологами. Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено амбулаторное лечение. Состояние школьников удовлетворительное. Дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась. Одна 10-классница жалоб не предъявляла, врачом осмотрена, глаза не пострадали, – сообщил областной минздрав.

Городская администрация уже приступила к служебному расследованию.

— Городским управлением образования издан приказ «Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков». Проводятся дополнительные инструктажи с работниками. Родителям принесены извинения. Кварцевая лампа демонтирована из учебного кабинета, там установят новый рециркулятор. По факту произошедшего примут административные меры и дополнительные меры безопасности, — рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в гимназию выехали работники прокуратуры Благовещенска. Они осмотрели учебный кабинет и опросили работников образовательного учреждения.

«В результате прокурорской проверки установлено, что в помещении учебного кабинета на протяжении длительного времени оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания. Сам процесс кварцевания при этом должен осуществляться на переменах и без детей. По результатам проверки примут необходимые меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера», опубликовано на сайте прокуратуры Амурской области.

Свой комментарий по данному вопросу опубликовало и областное министерство образования.

— Об инциденте с обучающимися Алексеевской гимназии управление образования администрации города Благовещенска сообщило в министерство образования и науки Амурской области. Состояние школьников – удовлетворительное, все дети получают лечение амбулаторно. Чтобы у подобных инцидентов не было повторений, мэрия проводит служебную проверку, – прокомментировала заместитель председателя правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. — Для всех образовательных учреждений минобрнауки области подготовило приказ о необходимости проведения повторных инструктажей по использованию ламп рециркуляторного типа и усиления контроля по данному вопросу. Эксплуатация оборудования, которое не предназначено для работы в присутствии детей, недопустима. За безопасность школьников несёт ответственность не только администрация, но и каждый учитель в отдельности. Оборудование, использование которого необходимо в связи с пандемией, не должно наносить вред здоровью детей.