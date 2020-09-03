Амурская область готова к отопительному сезону почти на 90 %

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Коммунальная инфраструктура Амурской области готова к отопительному периоду на 90 процентов. Об этом в ходе специальной пресс-конференции рассказал министр ЖКХ Алексей Тарасов.

В своем докладе он сообщил, что на 3 сентября текущего года готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья составила 89,8 %: котельные – 88,3 %, тепловые сети – 89,3 %, водопроводные сети – 88,9 %, жилищный фонд – 92,9 %. По сравнению с прошлым годом подготовка проходит без сбоев.

По плану подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду в области должны в общей сложности отремонтировать 410 котлов, заменить около 30 километров тепловых сетей, 20 километров водопроводных сетей, 3,5 километра сетей канализации и 168 котлов. Кроме этого, в регионе также должны установить 3 автоматизированные котельные, пробурить 6 новых скважин и заменить 2 дымовых трубы.

В этом году из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду выделили более 470 миллионов рублей, сообщает правительство области.

Отопительный сезон в этом году первым откроет город Тында. Как сообщает местная администрация, батареи в домах жителей столицы БАМа потеплеют уже 7-8 сентября. С сегодняшнего дня там начали заполнять систему водоснабжения.