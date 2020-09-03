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3сентября
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сегодня, 13:44 2

Амурская область готова к отопительному сезону почти на 90 %

Амурская область готова к отопительному сезону почти на 90 %
Фото: pixabay.com

Коммунальная инфраструктура Амурской области готова к отопительному периоду на 90 процентов. Об этом в ходе специальной пресс-конференции рассказал министр ЖКХ Алексей Тарасов.

В своем докладе он сообщил, что на 3 сентября текущего года готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья составила 89,8 %: котельные – 88,3 %, тепловые сети – 89,3 %, водопроводные сети – 88,9 %, жилищный фонд – 92,9 %. По сравнению с прошлым годом подготовка проходит без сбоев.

По плану подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду в области должны в общей сложности отремонтировать 410 котлов, заменить около 30 километров тепловых сетей, 20 километров водопроводных сетей, 3,5 километра сетей канализации и 168 котлов. Кроме этого, в регионе также должны установить 3 автоматизированные котельные, пробурить 6 новых скважин и заменить 2 дымовых трубы.

В этом году из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду выделили более 470 миллионов рублей, сообщает правительство области.

Отопительный сезон в этом году первым откроет город Тында. Как сообщает местная администрация, батареи в домах жителей столицы БАМа потеплеют уже 7-8 сентября. С сегодняшнего дня там начали заполнять систему водоснабжения.

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#ЖКХ #областная власть #Тында

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Благовещенский мусоропереабатывающий завод уже несколько лет находится на 99% готовности. Со слов Едросни: "Объект уже долгое время находится в 99-процентной готовности, но запустить его не могут". Также и с отоплением - из года в год готовность 90%, а как холода, так Путинские прорывы без времени на раскачку.

  • Beerman

    Beerman
    39 минут назад

    С 17 августа нет горячей воды в районе ул. Ленина-Мухина. Было объявление возле подъезда, что вода будет 30 августа. Воды так и нет, зато вчера повесели объявление, что с 30 августа в связи с порывом будет отсутствовать горячая вода. Вы там в своём ЖКХ, АКС и т.д. за кого людей держите??!!!

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