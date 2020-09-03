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3сентября
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сегодня, 13:06 10

Благовещенцам предлагают определить будущий вид Первомайского парка

Благовещенцам предлагают определить будущий вид Первомайского парка
Фото: ЦРТ Амурской области

Центр развития территорий проводит опрос, в котором жители Благовещенска могут рассказать, чего не хватает Первомайскому парку. Пройти его можно по ссылке.

В этом году в Первомайском парке появились новые детские площадки, однако, основная территория не меняется уже на протяжении многих лет. В планах ЦРТ разработать концепцию развития парка с учетом мнения горожан. Главная цель при этом – сохранить природу и то лучшее, за что парк так любят жители и гости города.

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#жизнь #отдых #природа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Учитывая, что Васька исключил Первомайский парк из "Зеленого пояса", может означать только одно - что сохранять деревья Едросня не намерена. Я думаю, весь этот опрос - фикция. Вскоре Первомайский парк постигнет участь Лосиного острова и Нагатинской поймы - на его месте будут новостройки или очередной ТРЦ, может торговая точка РПЦ (храм).

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    у администрации фантазия кончилась

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Главное - не трогайте зелёные насаждения!

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Сортир нормальный постройте. А то на входе статуя стоит, где написано, что СССР первая в мире страна победившего социализма, а через 50 метров деревянный сортир с горами дерьма, засыпанного хлоркой и непередаваемым амбрэ. Позорище для города с самым длинным флагом.

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    не трогайте деревья!!!! Ни одного!!!!!!

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    Во Владике в городе везде бесплатные туалеты(((

  • --- -- ---

    --- -- ---
    1 час назад

    УБЕРИТЕ РЕШЕТКУ С ОСТРЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ ПАРКА. ТО ЧТО ОНА ПОКРАШЕНА - НЕ СПАСАЕТ ОТ ВИДА НЕГРИТЯНСКОГО ГЕТТО. КАКОЙ --ДАК ЭТО ПРИДУМАЛ??? ЭТО НАСТОЯЩЕЕ УБОЖЕСТВО И ИДИОТИЗМ. УБЕРИТЕ, СТЫДНО ЗА ТАКОЙ ВИД ПАРКА!!! ВИДАТЬ НЕ ДОЛГО ЕМУ ОСТАЛОСЬ!!!

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Уберите все эти ужасные киоски, ларьки, кафешки. Оставьте деревья, белок и пару каруселей, все! Лучшего вы там все равно сделать не сможете.

  • хаййп

    хаййп
    59 минут назад

    Не хватает парку туалетов, и парковок рядом с парком,все около деревяшек паркуются.. А так в целом парк мне нравится.

  • Tуман

    Tуман
    22 секунды назад

    Я бы на месте парка построил ТРЦ "Первомай"

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