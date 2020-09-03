Благовещенцам предлагают определить будущий вид Первомайского парка

В этом году в Первомайском парке появились новые детские площадки, однако, основная территория не меняется уже на протяжении многих лет. В планах ЦРТ разработать концепцию развития парка с учетом мнения горожан. Главная цель при этом – сохранить природу и то лучшее, за что парк так любят жители и гости города.