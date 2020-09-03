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сегодня, 13:00 0

Шуфутинский пригласил россиян спеть вместе с ним песню «Третье сентября» в прямом эфире

Шуфутинский пригласил россиян спеть вместе с ним песню «Третье сентября» в прямом эфире
Фото: РИА Новости

Российский певец Михаил Шуфутинский споёт песню «Третье сентября» вместе с россиянами в прямом эфире. Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм.

Исполнить полюбившуюся миллионам россиян песню вместе с артистом можно сегодня, третьего сентября, в 18:00 по московскому времени, пишет lenta.ru.

Певец рассказал, что на сегодня у него не запланировано концертов, этот день он проведёт в гостях у друзей. Артист добавил, что у одного его друга день рождения именно в этот день. Он пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить россиян, которые тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть «Третье сентября».

Шуфутинский выложил в Инстаграм видеоклип с припевом песни и подписал: «С третьим сентября». Запись смонтирована из 3-D фотографий и коротких видео с артистом.

Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября» он исполняет такие популярные композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».

Напомним, ранее жители Петербурга просили запретить трансляцию песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» на законодательном уровне. В культурной столице собирают подписи под петицией.

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#культура #праздники

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