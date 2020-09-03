В Благовещенске у памятника воинам-амурцам установили капсулы с землёй городов-героев

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Благовещенск не остаётся в стороне от празднования Дня окончания Второй мировой войны. По традиции к памятнику воинам-амурцам на площади Победы возложили цветы представители правительства области и администрации Благовещенска, военные, горожане.

В этом году в ниши мемориала заложили капсулы с землёй городов-героев: Мурманска, Тулы, Смоленска и Минска. Привезти землю в Благовещенск стало возможным благодаря проекту «Священная земля городов-героев», который реализуют на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства, сообщает администрация города.

Память советских героев почтили минутой молчания. На специально установленных экранах транслировалось видео с возложением цветов в парке Вансу в городе Хэйхэ. С экранов прозвучало поздравление мэра Хэйхэ Ли Шифэна с Днём окончания Второй мировой войны. Торжественный марш роты почётного караула ДВОКУ завершил церемонию.

— Для дальневосточников это особый день. Именно здесь была поставлена точка в этой войне. Здесь, рядом с Благовещенском, находилось одно из главных направлений удара на Харбин. Вторая Краснознаменная армия второго Дальневосточного фронта переправлялась, создавая наступление, освобождала Маньчжурию и Китай от японских милитаристов. 12 тысяч человек навсегда остались на китайской земле. Мы помним, мы гордимся, с праздником! — обратился к собравшимся губернатор Амурской области Василий Орлов.