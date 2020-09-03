Василий Орлов побывал на открытии выставочного зала в Благовещенске (фото)

В четверг, 3 сентября, в 11:00 прошло торжественное открытие легендарного выставочного зала в Благовещенске. Здание начали ремонтировать ещё в начале лета. Ремонт спланировали так, чтобы завершить работы к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Выставка «Образы войны», которая стала основой торжества, состоит из более 60 картин в различных техниках и жанрах. С работами художников из Москвы и Санкт-Петербурга можно познакомиться до 4 ноября 2020 года.

У выставочного зала большая история. До 2017 года здание арендовало Амурское отделение Союза художников России. В следующем году в помещении даже размещалась музыкальная школа. В конце 2018 года здание передали в ведение области, а в 2019 году — управлению Амурского областного краеведческого музея имени Г. С. Новикова-Даурского.

— Открытие выставочного зала — очень ожидаемое событие. Вы знаете, что здание долгое время было в плохом состоянии. Были выделены средства на его реконструкцию. Я считаю, что дизайнеры хорошо поработали, мне визуально нравится. Очень важно, что в выборе концепции дизайна поучаствовали жители города. Специалисты говорят, что здесь технически сделано всё возможное, чтобы качественно организовывать выставки. У амурских художников и любителей искусства появилась возможность наслаждаться этим залом и картинами, — рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Также губернатор отметил, что дата открытия выбрана не случайно. Первая выставка посвящается событиям Второй мировой войны, а главное — 75-летию Победы в ней. В Благовещенске проходила переправа 2-й Краснознамённой армии. Отсюда начиналось освобождение Маньчжурии.

— Выставка замечательная, очень эмоциональная. Хочу поблагодарить всех организаторов этой выставки, строителей и дизайнеров, а также отдельно Художественный фонд РФ и Московский Союз художников. Это первое наше сотрудничество, я надеюсь, что оно продолжится, — рассказал Василий Орлов.

В обновлённом выставочном зале можно будет не только посмотреть на картины. Здесь будут проводить мастер-классы, перфомансы, онлайн-лекции и другие творческие мероприятия. Всё посвятят современному искусству.

— Это событие не единственное в жизни города. Мы открыли ещё один филиал музея — Дом Котельникова. Это историческое здание в центральной части Благовещенска. Также сейчас реконструируют центральную площадь Ленина. Изюминкой этой площади станет музей российско-китайской дружбы. Главная экспозиция в нём также будет посвящена событиям 1945 года. Тогда наши войска освободили Маньчжурию и создали все условия для жизни современников, — рассказал губернатор.

Свою благодарность выразил член правления Московского Союза художников России Пётр Баранов.

— Хочется поблагодарить директора краеведческого музея и художников, которые предоставили свои работы для этой выставки. Я считаю, что очень важно жить в мире и не забывать свою историю. Я надеюсь, что это не последний раз, когда мы с вами видимся, — сказал Пётр Баранов.