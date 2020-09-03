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3сентября
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сегодня, 12:44 0

В Приамурье за сутки вода покинула 39 приусадебных участков

В Приамурье за сутки вода покинула 39 приусадебных участков
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На территории Амурской области в пяти муниципальных образованиях подтопленными остаются 140 приусадебных участков, а также один участок автомобильной дороги в Серышевском районе. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет. За прошедшие сутки от воды освободилось 39 приусадебных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В Благовещенске в пункте временного размещения продолжают жить два человека. Еще пять ПВР обустроены в Белогорске, селах Ромны, Пригородное, Серышево и Овсянка.

Оперативный штаб Приамурья продолжает круглосуточно контролировать ситуацию с наводнением. В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 167 человек и 77 единиц техники, в том числе два плавсредства.

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#большая вода #МЧС

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