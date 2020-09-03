Половина россиян не знает, когда точно началась Вторая мировая война

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ВЦИОМ проводил опрос накануне празднования даты окончания Второй мировой. В опросе приняло участие более полутора тысяч россиян. Почти половина из них ошиблась с датой начала войны.

В результате опроса почти половина россиян (48 %) неправильно назвала дату начала Второй мировой войны. Это 1 сентября 1939 года. Но почти половина россиян ответили, что война началась в 1941 году. Напомним, тогда началась Великая Отечественная война, то есть через два года после начала мирового конфликта.

Правильную дату назвали 33 % опрошенных, причем больше половины из них – люди возрастом 18-24 лет. Еще 8 % назвали началом войны другую дату. Доля тех, кто правильно отвечает на вопрос о начале Второй мировой, за год выросла - по итогам прошлого опроса она составляла 32 %, пишет runews24.ru. 77 % опрошенных назвали противником СССР в войне гитлеровскую Германию, треть – Японию.

Опрос был проведен 30 августа по телефону среди 1600 россиян.