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3сентября
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сегодня, 13:00 1

Двоих амурчан подозревают в изготовлении крупной партии наркотиков

Амурские полицейские поймали с поличным жителей области, которые в момент задержания варили гашишное масло. При этом двое мужчин уже успели изготовить 22 килограмма марихуаны и соорудили самодельный пресс для производства наркотиков.

Оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков пункта полиции «Ромненский» получили информацию о том, что в заброшенном доме на окраине села Хохлатское неизвестные граждане занимаются изготовлением наркотических средств.

Информация подтвердилась при проверке. В доме полицейские обнаружили и задержали двух мужчин. Они занимались изготовлением гашишного масла.

Сотрудники полиции изъяли у нарушителей 22 килограмма марихуаны, 78 граммов гашишного масла, более 15 литров растворителя, а также самодельный металлический пресс для изготовления наркотика.

Задержанные оказались жителями Белогорского района. Одного из них раньше привлекали к уголовной ответственности.

В настоящий момент в отношении амурчан возбудили уголовное дело, полицейские устанавливают, с какой целью подозреваемые изготавливали наркотики. Ищут возможных соучастников. Оба задержанных находятся под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе МВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Бомба

    Бомба
    1 час назад

    Трава не наркотик, лучше бы водку запретили!

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