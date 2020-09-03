Двоих амурчан подозревают в изготовлении крупной партии наркотиков

Амурские полицейские поймали с поличным жителей области, которые в момент задержания варили гашишное масло. При этом двое мужчин уже успели изготовить 22 килограмма марихуаны и соорудили самодельный пресс для производства наркотиков.

Оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков пункта полиции «Ромненский» получили информацию о том, что в заброшенном доме на окраине села Хохлатское неизвестные граждане занимаются изготовлением наркотических средств.

Информация подтвердилась при проверке. В доме полицейские обнаружили и задержали двух мужчин. Они занимались изготовлением гашишного масла.

Сотрудники полиции изъяли у нарушителей 22 килограмма марихуаны, 78 граммов гашишного масла, более 15 литров растворителя, а также самодельный металлический пресс для изготовления наркотика.

Задержанные оказались жителями Белогорского района. Одного из них раньше привлекали к уголовной ответственности.

В настоящий момент в отношении амурчан возбудили уголовное дело, полицейские устанавливают, с какой целью подозреваемые изготавливали наркотики. Ищут возможных соучастников. Оба задержанных находятся под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе МВД России по Амурской области.