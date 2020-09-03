Струков принимал участие в захвате офиса «Петропавловска»?

Скандал с силовым захватом офиса «Покровского рудника» в Москве прогремел уже на всю Россию. Временный директор британского Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков в сопровождении неопознанных крепких парней устроил в самом центре столицы, в паре километров от Кремля, демонстративное маски-шоу в духе лихих 90-х.

Сотрудников «Покровского рудника» выгоняли с рабочих мест, взламывая двери кабинетов, с их компьютеров похищалась важная информация. Погром в офисе смогла остановить только полиция, которая вывела и.о. руководителя британского Petropavlovsk PLC из здания. Но уже до завершения официального расследования начинают выясняться интересные детали.

По воспоминаниям до сих пор находящихся в глубоком шоке сотрудников, описывающих происходившее в офисе как бессмысленный вандализм, нападавшие разделялись на две группы. Часть из них – «спортсмены» отвечала за силовую составляющую акцию, то есть за прямое насилие и запугивание людей. Часть же их, выглядевших более интеллигентно, в это же время активно занималась похищением рабочей информации.

Именно эти люди взламывали компьютеры офисных служащих, перекачивая и стирая с них все файлы. Именно им удалось парализовать работу серверов, от которых зависит нормальная работа предприятия. В результате деятельности технической группы поддержки Мещерякова были фактически уничтожены рабочие базы данных, юридическая и бухгалтерская информация «Покровского рудника», от которой непосредственно зависит, в частности, выдача зарплат людям – и в Москве, и в Приамурье.

Кем были эти загадочные «профессионалы», могло бы и дальше оставаться загадкой, если бы не их собственная оплошность. Налетчики, когда их выдворяли из офиса московские полицейские, оставили на месте преступления сумку с различной техникой и логотипом ярославской компании «Ай-н-Ди», которая специализируется в области IT-технологий. С помощью нехитрых поисков в интернете можно выяснить, что владельцем домена фирмы «Ай-н-Ди» является некто Иван Николаевич Струков.

Именно этот человек был в составе делегации, посетившей предприятия «Петропавловска» в марте этого года. Возглавлял ее Константин Струков, глава компании «Южуралзолото» (ЮГК) и миноритарный акционер «Петропавловска», которого обвиняют в сговоре с целью приобретения контроля над компанией. По мнению и биржевых аналитиков, и прессы, именно челябинский олигарх из 90-х является инициатором захвата амурской золотодобывающей компании.

Мы не можем утверждать, что наличие возможного руководителя хакерской команды Мещерякова по фамилии Струков в свите Константина Струкова – неслучайное совпадение, связанное с их возможным родством. Но в оставленной в офисе «Петропавловска» сумке были найдены рабочие документы, в которых упоминается ПАО «Коммунарский рудник», находящийся в Хакасии. Этот рудник принадлежит Константину Струкову и «Южуралзолоту», и обслуживает его, по технической части, как раз компания «Ай-н-Ди». Как эти документы оказались на месте захвата офиса «Петропавловска» и как связаны два человека по фамилии Струков, остается лишь предполагать.

Впрочем, это не единственные «темные лошадки» в истории с нападением на представительство «Петропавловска». Известны, как минимум, имена еще двух людей, которые во время налета представлялись «заместителями» нового исполнительного директора. Один из них – Дмитрий Левин (человек с таким именем, судя по бизнес-каталогу rusprofile.ru, руководил, в частности, универсамом «Фея» в Москве) прямо сообщал сотрудникам, что он назначен Константином Струковым, который «купил "Петропавловск"». Другой, Сергей Шомин, упоминается в рунете как учредитель ряда строительных компаний. Поскольку эти люди, возможно, в ближайшее время появятся в Приамурье и также претендуют на руководство ведущим амурским предприятием, редакция считает нужным более тщательно ознакомиться с их послужным списком.

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