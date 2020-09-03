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3сентября
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сегодня, 12:27 0

В результате надвигающегося на Дальний Восток тайфуна в Южной Корее погиб один человек

В результате надвигающегося на Дальний Восток тайфуна в Южной Корее погиб один человек
Фото: yandex.ru

На восточное побережье Южной Кореи обрушился мощный тайфун «Майсак». В результате непогоды разрушенными оказались более 20 домов. Погиб один человек, сообщает ТАСС.

Спасательные службы страны сообщают, что более двух тысяч человек покинули свои дома и разместились в убежищах в провинциях Чеджудо, Канвондо, Кёнсан-Пукто, Пусан.

Тайфун повредил более 800 объектов – здания, светофоры, автомобили. Сообщается о большом количестве поваленных деревьев, которые заблокировали дороги. Отменено более 300 внутренних авиарейсов.

Из-за проблем с внешним энергоснабжением временно приостановлена работа ядерного реактора на АЭС «Сингори-4». Из-за происшествия утечки радиации не произошло.

Как сообщают местные синоптики, тайфун продолжит движение вдоль восточного побережья страны. Он принесет с собой сильные ветра и осадки.

Напомним, что накануне экстренные службы Приморья попросили отдыхающих срочно покинуть побережье. На регион надвигается ураган, вызванный тайфуном «Майсак».

Как сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС, на данный момент погода в Приморском крае стабильная. Циклон проходит без серьезных последствий для региона. Разрушений нет, однако остается угроза подтопления в нескольких районах.

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#МЧС #погода #природа #происшествия #экология

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