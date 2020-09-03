Открытие фестиваля «Амурская осень» пройдёт в режиме онлайн

В церемонии открытия примут участие Сергей Новожилов, Борис Щербаков, Антон Хабаров, Наталья Бондарчук, Влад Канопка, Алена Биккулова и другие.

А вот закрытие фестиваля обещает быть традиционным. Оно пройдёт 20 сентября в 18:00 в ОКЦ. На сцену выйдут Александр Половцев, Константин Соловьёв, Сергей Комаров, Алиса Мон, Анна Куркова, Евгений Банифатов и другие. Билеты в кассе еще остались, стоимость билетов варьируется от 1 000 до 1 500 рублей.

Оргкомитет «Амурской осени» напоминает, что на всех мероприятиях фестиваля в этом году необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Зрителей просят не забывать про маски и приходить на мероприятие заранее, чтобы пройти процедуры обработки рук и измерения температуры. Зрительный зал заполнят только наполовину – для соблюдения социальной дистанции.