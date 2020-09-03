В Пояркове из-за дождей топит детский сад

Прокуратура заинтересовалась сообщениями в соцсетях, в которых амурчане пожаловались на протечку крыши в детском саду села Поярково. Проверка показала, что здание не ремонтировали с момента постройки.

В Михайловском районе прокуратура проводит проверку по сообщениям в социальных сетях о затоплении помещений детского сада № 7 в селе Поярково. Как сообщили жители села, садик «Колосок» топит в дождливую погоду.

И.о. прокурора Михайловского района Ярослав Марченко отправился в учреждение дошкольного образования, чтобы осмотреть всё на месте и выяснить причины затопления.

Проверкой установлено, что капитальный ремонт детского сада не проводился с момента постройки здания и кровля на крыше пришла в негодность. После дождей, в центральной части потолка средней группы, расположенной на втором этаже, крыша протекла, а также отслоилась штукатурка. Следы протечки после дождей появляются и над лестницей, которая ведёт на второй этаж левого крыла здания.

По результатам проверки прокуратура внесла представление начальнику отдела администрации Михайловского района, потребовав принять необходимые меры для устранения нарушений.

Сейчас в садике устраняют течь, детей перевели в другое помещении детского сада, сообщает прокуратура Амурской области.