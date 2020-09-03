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сегодня, 10:44 3

Амурчан просят помочь в установлении личности неизвестного мужчины

Амурчан просят помочь в установлении личности неизвестного мужчины
Фото: thumbs.dreamstime.com

Полиция Приамурья просит оказать содействие в установлении личности мужчины. Его тело нашли в пустующем доме в Благовещенске.

Управление уголовного розыска по Амурской области просит помочь установить личность неизвестного мужчины. Тело обнаружили 22 августа в расселённом доме № 27/1 в переулке Рёлочном.

Рост погибшего 170-175 сантиметров, телосложение среднее. Мужчина был одет в куртку чёрного цвета, серые камуфлированные брюки, кроссовки серого цвета.

Информацию, которая поможет установить личность человека, можно сообщить по телефонам: 8-914-382-29-61, 8(4162) 59-41-07, 59-41-05.

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#концерты #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    описание оооочень информативное,цвет глаз волос и тд - 0

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Фото где? Как помогать то по такому скудному описанию вещей

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Ну, под чёрный контур с вопросом вряд ли кто-то подойдёт. )

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