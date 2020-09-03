Амурчан просят помочь в установлении личности неизвестного мужчины

Фото: thumbs.dreamstime.com

Полиция Приамурья просит оказать содействие в установлении личности мужчины. Его тело нашли в пустующем доме в Благовещенске.

Управление уголовного розыска по Амурской области просит помочь установить личность неизвестного мужчины. Тело обнаружили 22 августа в расселённом доме № 27/1 в переулке Рёлочном. Рост погибшего 170-175 сантиметров, телосложение среднее. Мужчина был одет в куртку чёрного цвета, серые камуфлированные брюки, кроссовки серого цвета. Информацию, которая поможет установить личность человека, можно сообщить по телефонам: 8-914-382-29-61, 8(4162) 59-41-07, 59-41-05.

Просмотров всего: 2236

#концерты #криминал #происшествия

распечатать

Aliaska