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3сентября
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сегодня, 10:07 0

Роспотребнадзор разрешил преподавателям вузов старше 65 лет работать очно

Роспотребнадзор разрешил преподавателям вузов старше 65 лет работать очно
Фото: yandex.ru

Педагогам вузов старше 65 лет и сотрудникам, которые имеют хронические заболевания, разрешили выйти на работу в обычном режиме. Соответствующие изменения в свои рекомендации внес Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

В предыдущей редакции документа преподавателям старше 65 лет запрещалось работать в очном режиме, так как они находились в группе риска с точки зрения заболеваемости коронавирусом.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, рекомендации для вузов скорректировали «с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений Министерства культуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры».

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#коронавирус #вузы #образование

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