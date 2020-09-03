Роспотребнадзор разрешил преподавателям вузов старше 65 лет работать очно

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В предыдущей редакции документа преподавателям старше 65 лет запрещалось работать в очном режиме, так как они находились в группе риска с точки зрения заболеваемости коронавирусом.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, рекомендации для вузов скорректировали «с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений Министерства культуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры».