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На 75 метров от земли подняли государственный флаг в Благовещенске (фото)

На 75 метров от земли подняли государственный флаг в Благовещенске (фото)

Обновлено: 10:16

В четверг, 3 сентября, мы отмечаем 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. В честь этой знаменательной даты в столице Приамурья на рекордные 75 метров подняли государственный флаг России. В мероприятии, организованном на городской набережной, поучаствовали первые лица региона и города, активисты и общественники.

Последние, к слову, в этом событии видят особый для дальневосточников смысл.

— День окончания Второй мировой войны – знаменательная дата в истории. Особенно это значимо для нас – дальневосточников. Здесь прозвучали последние залпы мировой войны. Часть советских войск, форсируя Амур в районе Благовещенска, шла на врага, освобождая Китай от войск милитаристской Японии. Не все смогли вернуться обратно, оставшись навечно в братских могилах на китайской земле. В память о них в День окончания Второй мировой войны наша организация уже более 20 лет проводит акцию «Цветы на воде». Цветы на амурской волне – это символ нашей памяти о подвиге отцов и дедов, нашей скорби о погибших воинах, нашей гордости за их мужество, героизм и стойкость, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом Амур.инфо руководитель БГОО «Ассоциация пожилых людей», председатель Общественной палаты МО города Благовещенска Сергей Утенбергенов.

Также Сергей Айтуганович видит в установке на городской площади 75-метрового флагштока в год 75-летия Победы – большое символическое событие не только для амурчан, но и для всех граждан России.

— Здесь, на берегу седого Амура, в День 75-летия окончания Второй моровой войны, будет поднят на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке государственный флаг, чтобы никогда не опускаться, ибо так завещали нам наши отцы и деды – герои, защитники земли нашей! — заключил Сергей Утенбергенов.

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Комментарии
Показать все (31)
  • ну вот

    ну вот
    5 часов назад

    теперь заживем! ну

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Спасибо Единой России!!!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    5 часов назад

    Поднятие флага - это способ пометить территорию. Но разные объекты помечают по-разному. Подумайте, как вы можете пометить свой двор, дом, свою порцию еды на общей тарелке, свою тарелку с едой.

  • XANDER

    XANDER
    5 часов назад

    Сразу почувствовал прилив пацреотизма в себе! Стал любить родину и пу. мда..

  • каша малаша

    каша малаша
    5 часов назад

    Ну красиво же, че вы начинаете!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    а старики роются в помойках в поисках еды

  • Министрелия

    Министрелия
    4 часа назад

    Бомжи! Бомжи роются в помойках. И бомжами они стали по собственной вине (бухать надо было в свое время меньше, а работать – больше). Не надо высасывать из пальца проблему и излишне драматизировать, пожалуйста.

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    главное Белогорск обошли по длине флагштока)))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    да не бомжи=а пенсионеры с нищей пенсией

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    4 часа назад

    Не забываем отправлять смс детям

  • Папа Римский

    Папа Римский
    4 часа назад

    пенсионеры с нищей пенсией ... хе, удивили.

    тут некоторые депутаты по 3 копейки в год получают, думаете они еду в лесу находят?

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    4 часа назад

    Проведу аналогию. Есть вишенка на торте, а тут эта вишенка на протухшем пирожке с капустой.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    4 часа назад

    Радости сколько...

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    4 часа назад

    Ну чего вы, самый длинный флагшток это же истинное щастье! Слава Богу, дожили до этого!

  • йошкин кит

    йошкин кит
    3 часа назад

    Ай да достижение. "Браво" мэр, "Браво" Вася!!!!!!

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    Когда каждый человек мог трудиться, тогда бомжи были неуместны и вина за это состояние ложилась на каждого из них. Когда официально по стране несколько миллионов безработных, а в области несколько тысяч, то бездействие власти, по созданию рабочих мест, порождает бомжей.

    И ещё, из какого материала необходимо изготовить флаг, чтобы на такой высоте он не превратился в лоскуты через несколько дней? Мы этого, может быть, и не заметим, но наши соседи без внимания не оставят. Очень не хочется, чтобы страна превратилась "в лоскутья". Поэтому, тот (те), кто приняли такое "знаменательное" решение не забыли о сохранении его на многие-многие годы (как обещают), а не забыли о нём через неделю.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    3 часа назад

    Флагшток можно использовать как антенну для звонка с сотового в место со слабым покрытием связи в Благовещенском районе и ближайшем Китае. Приложите сотовый к флагштоку и связь будет лучше :)

  • йошкин кит

    йошкин кит
    3 часа назад

    Тем временем город в руинах, область в ямах

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    "В Поярково из-за дождей топит детский сад" - следующая новость! А едросня флаги устанавливает!

  • хаййп

    хаййп
    3 часа назад

    А маски то у многих не правильно одеты..:)) После такого флага наша область заживёт ещё лучше, и не будет у людей зарплат по 15 тысяч и пенсий по 10 тысяч, с таким то флагом это позор мизерные зарплаты и пенсии!

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    3 часа назад

    на 100 лет поднимут на 100метров, а через тысячу будет на высоте километр!

  • moon

    moon
    2 часа назад

    Флаг этот по ночам строили, в спешке. Очень надо было. Так бы дороги торопились делать.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Ну ну. Ура так Ура. Первый год празднуем день победы 3 сентября. Захотели, поменяли исторический факт, все равно ветеранов мало осталось, можно уже историю коверкать как захочется. С первым ураганом флагшток не сдует?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Хм...

    Мэры Белогорска и Благовещенска своими флагштоками меряются. )))

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    2 часа назад

    кого удивили?

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Кто отмечает? Акт о капитуляции был подписан на линкор "Миссури" 2-го сентября! Для упоротых: ВТОРОГО СЕНТЯБРЯ! 3 сентября - день скорби по погибшим в Беслане. Кому-то очень хочется стереть об этом память после обнуляжа.

  • --- -- ---

    --- -- ---
    1 час назад

    На 75 % подымите пенсии, очковтиратели едросовские. Кому нужна эта тряпка?

  • --- -- ---

    --- -- ---
    1 час назад

    Путин хочет стереть, он у нас и жнец и швец и отравитель-убивец.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Снова замечу и задумайтесь... Где все эти 80% которые из года в год за Едро и их кандидатов на все посты голосует? Где вы? Порадуйтесь хоть вы вашему флагу, это ж такое радостное событие для вас, пол города должно вас выйти с едринскими гуляниями и плясками. Выборы они такие честные...

  • Маркиз

    Маркиз
    39 минут назад

    Люди нищие,пенсионеры нищие,цены растут с такой скоростью на все, что не успеваешь глазом моргнуть.Но господам чиновникам дела до этого нет. Флаг - важнее

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    9 минут назад

    ==inoy 4 часа назад

    главное Белогорск обошли по длине флагштока)))==

    Ну, да. Все верно. Но у нас флаг города, а в Благовещенске - России. Так что, флагшток с флагом города на ДВ самый высокий у нас)))))))))

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