На 75 метров от земли подняли государственный флаг в Благовещенске (фото)

Обновлено: 10:16



В четверг, 3 сентября, мы отмечаем 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. В честь этой знаменательной даты в столице Приамурья на рекордные 75 метров подняли государственный флаг России. В мероприятии, организованном на городской набережной, поучаствовали первые лица региона и города, активисты и общественники.

Последние, к слову, в этом событии видят особый для дальневосточников смысл.

— День окончания Второй мировой войны – знаменательная дата в истории. Особенно это значимо для нас – дальневосточников. Здесь прозвучали последние залпы мировой войны. Часть советских войск, форсируя Амур в районе Благовещенска, шла на врага, освобождая Китай от войск милитаристской Японии. Не все смогли вернуться обратно, оставшись навечно в братских могилах на китайской земле. В память о них в День окончания Второй мировой войны наша организация уже более 20 лет проводит акцию «Цветы на воде». Цветы на амурской волне – это символ нашей памяти о подвиге отцов и дедов, нашей скорби о погибших воинах, нашей гордости за их мужество, героизм и стойкость, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом Амур.инфо руководитель БГОО «Ассоциация пожилых людей», председатель Общественной палаты МО города Благовещенска Сергей Утенбергенов.

Также Сергей Айтуганович видит в установке на городской площади 75-метрового флагштока в год 75-летия Победы – большое символическое событие не только для амурчан, но и для всех граждан России.

— Здесь, на берегу седого Амура, в День 75-летия окончания Второй моровой войны, будет поднят на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке государственный флаг, чтобы никогда не опускаться, ибо так завещали нам наши отцы и деды – герои, защитники земли нашей! — заключил Сергей Утенбергенов.