В Приамурье ведут борьбу с нелегальной мясной продукцией
При работе с электронным помощником для сертификации продуктов животного происхождения инспекторы Россельхознадзора обнаружили цех, который изготавливал продукцию незаконно. Прошла проверка, дело передано в прокуратуру, опубликовано на официальном сайте ведомства.
С 21 по 31 августа производители незаконно оформили 29 сопроводительных документов на мясные полуфабрикаты. Когда сотрудники управления проводили проверку рабочего места, обнаружили кулинарно-кондитерский цех. Кроме того, производитель не имел права выпускать мясную продукцию. Площадку исключили из специализированной информационной системы, дело передали в природоохранную прокуратуру.
С начала 2020 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили и исключили 13 незаконных площадок.
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