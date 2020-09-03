В Приамурье ведут борьбу с нелегальной мясной продукцией

При работе с электронным помощником для сертификации продуктов животного происхождения инспекторы Россельхознадзора обнаружили цех, который изготавливал продукцию незаконно. Прошла проверка, дело передано в прокуратуру, опубликовано на официальном сайте ведомства.

С 21 по 31 августа производители незаконно оформили 29 сопроводительных документов на мясные полуфабрикаты. Когда сотрудники управления проводили проверку рабочего места, обнаружили кулинарно-кондитерский цех. Кроме того, производитель не имел права выпускать мясную продукцию. Площадку исключили из специализированной информационной системы, дело передали в природоохранную прокуратуру.

С начала 2020 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили и исключили 13 незаконных площадок.