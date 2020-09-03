Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:43 1

В Приамурье ведут борьбу с нелегальной мясной продукцией

В Приамурье ведут борьбу с нелегальной мясной продукцией
Фото: pixabay.com

При работе с электронным помощником для сертификации продуктов животного происхождения инспекторы Россельхознадзора обнаружили цех, который изготавливал продукцию незаконно. Прошла проверка, дело передано в прокуратуру, опубликовано на официальном сайте ведомства.

С 21 по 31 августа производители незаконно оформили 29 сопроводительных документов на мясные полуфабрикаты. Когда сотрудники управления проводили проверку рабочего места, обнаружили кулинарно-кондитерский цех. Кроме того, производитель не имел права выпускать мясную продукцию. Площадку исключили из специализированной информационной системы, дело передали в природоохранную прокуратуру.

С начала 2020 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили и исключили 13 незаконных площадок.

Просмотров всего: 1726

#производство

распечатать


Общество 3

На Благовещенском судостроительном заводе построили катер для Минобороны
Общество 4

Маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске будет работать тише
Происшествия 2

В Игнатьеве от удара током погиб сотрудник ДРСК
В России и мире

Евросоюз запрещает Турции бурение в Средиземноморье
Комментарии
Показать все (1)
  • ВиталийН

    ВиталийН
    3 часа назад

    1. В известном романе "Бабий Яр" есть глава о нелегальном производителе колбасы, который не покупал у окупационных властей города Киева лицензию (патент). Доход от переработки одной лошади составлял примерно 5-ть золотых монеток. Когда этот производитель уходил вслед за оставлявшими город германскими войсками, то у него рубашка была сплош усеяна складками с вшитыми монетами. 2. Почему окупационная администрация его не расстреляла ? Так он откупился корзиной доверху наполненой копчёной речной рыбой. 3. В этом романе есть ещё более страшные вещи про мясо (чем кормили свиней, чем начиняли пирожки). 4. Вот так люди и выживали в окупированном городе Киеве. Поэтому и говорят "Лишь бы не было войны".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь