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Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико

Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико
Фото: страница Александра Прико во ВКонтакте

Бывший солит группы «Ласковый май» скончался в возрасте 47 лет. Александр Прико заразился коронавирусом, но, что стало причиной смерти, не сообщается.

Скончался экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико. Об этом Юрий Шатунов сообщил в своём инстаграм-аккаунте.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясён печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», написал артист.

Что именно стало причиной смерти коллеги, Шатунов не уточнил, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что музыкант попал в больницу в тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом. Об этом стало известно 7 августа. Позже продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что у Прико развился рак легкого после заражения коронавирусом.

Прико был солистом «Ласкового мая» до 1989 года. Позднее он выступал в составе коллектива «Мама», а затем работал на стройке монтажником.

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#коронавирус #культура #шоу-бизнес

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