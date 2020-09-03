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3сентября
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сегодня, 09:15 5

Ещё 20 машин скорой помощи купят для медучреждений Приамурья

Ещё 20 машин скорой помощи купят для медучреждений Приамурья
Фото: amurobl.ru

Во время своей рабочей поездки в Константиновский район глава Амурской области Василий Орлов встретился с водителем сельской амбулатории Владимиром Пузатых. В ходе беседы определилась реальная необходимость в новой автомобильной технике у местной больницы.

Так, по словам водителя, в Константиновской больнице – 17 машин, 4 из которых уже практически выработали ресурс и постоянно ломаются.

— Износ транспорта — закономерное явление, аналогичная проблема есть и в других селах области. Областному минздраву нужно приобрести 20 автомобилей и передать их в лечебные учреждения, в том числе и Константиновского района, — подытожил Василий Александрович.

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#губернатор #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Спасибо Единой России!!!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    5 часов назад

    Естественно, что медицинские квадроциклы изнашиваются. Но износ бывает физический и моральный. А моральный - 1-го и 2-го рода. А ещё - устранимый и неустранимый. А ещё есть финансовый аспект износа - амортизация. И амортизировать тоже можно по разному. Почему я это пишу? Потому что в Австралии водятся кенгуру. У них тоже есть шикарные бицепсы. Но чёрных футболок они не носят.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    "ВиталийН Почему я это пишу? Потому что в Австралии водятся кенгуру. У них тоже есть шикарные бицепсы. Но чёрных футболок они не носят"

    ))))

    В этом деле главное правильно позу занять

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    4 часа назад

    Где вы увидели бицепсы?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    4 часа назад

    Но ведь в новости ничего не сказано о том. что машины СМП действительно купят.

    Сказано, цитата"нужно приобрести 20 автомобилей ... подытожил..."

    Мало ли чего можно подытожить... минздав в ответ подытожит - "денег откуда на итоги брать? денег дайте!!!"

    на этом программа "итоги" подходит к концу.

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