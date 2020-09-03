Ещё 20 машин скорой помощи купят для медучреждений Приамурья

Во время своей рабочей поездки в Константиновский район глава Амурской области Василий Орлов встретился с водителем сельской амбулатории Владимиром Пузатых. В ходе беседы определилась реальная необходимость в новой автомобильной технике у местной больницы.

Так, по словам водителя, в Константиновской больнице – 17 машин, 4 из которых уже практически выработали ресурс и постоянно ломаются.

— Износ транспорта — закономерное явление, аналогичная проблема есть и в других селах области. Областному минздраву нужно приобрести 20 автомобилей и передать их в лечебные учреждения, в том числе и Константиновского района, — подытожил Василий Александрович.